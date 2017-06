Der Werbeprofi Jean-Remy von Matt, der aktuell den CDU-Bundestagswahlkampf unter Angela Merkel mitbetreut, hält die Kanzlerin für überaus reklametauglich: "Ich durfte in meiner Laufbahn die besten Biermarken und schnellsten Sportwagen betreuen", sagte von Matt der Wochenzeitung "Die Zeit", "aber noch nie ein dem Wettbewerb so überlegenes Produkt wie Frau Merkel." Zu Details seiner Arbeit für die Kanzlerin will sich von Matt bis zur Wahl nicht weiter öffentlich äußern.

"Ich möchte mich nicht mit einer Arbeit profilieren, die noch nicht abgeschlossen ist. Und erst recht nicht mit einem Erfolg, der noch nicht feststeht", so von Matt. Die Agentur Jung von Matt mit Sitz in Hamburg hatte im vergangenen Jahr den Zuschlag für den CDU-Wahlkampf erhalten. In der vergangenen Woche wurde Jung von Matts Slogan "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben" für den CDU-Wahlkampf vorgestellt.