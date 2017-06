ifo-Rekord nach Rekord - und doch kaum DAX-Reaktion. Sommerloch? Sommerloch. Na und? Hinter den Kulissen passiert schließlich was: Donald Trump etwa arbeitet an der Realisierung seiner Versprechen. Also sell in June, Robert Halver von der Baader Bank. Er ist die personifizierte Gelassenheit: Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank und Kenner des Geschehens über viele Jahre. Fallende Ölpreise? Kaum DAX-Bewegung? Alles halb so wild. Es kommt ja was: Mario Draghi denkt nach, was er weiter machen wird. Die Berichtssaison läuft an - "die Unternehmen müssen aber gar nicht so viel liefern - es läuft ja". Donald Trump will die Kongress-Wahlen gewinne und spitzt eifrig die Bleistifte, um Versprechungen nun Taten folgen zu lassen. Es tut sich also was. Bis wann? Robert Halver mit Antje Erhard im Gespräch auf dem Frankfurter Parkett.