- BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 2025 (2050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 1550 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 45 (50) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1250 (970) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES IAG PRICE TARGET TO 750 (715) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS GKN PRICE TARGET TO 384 (401) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 572 (584) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 6400 (6800) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 47 (50) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 1390 (1450) P. - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS PROVIDENT FINANCIAL TARGET TO 3200 (3650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 68 (66) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1870 (1910) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES BT GROUP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 330 (270) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES PETROFAC TO 'EQUAL-W.' ('UNDERW.') - TARGET 475 (400) P. - MS RAISES PETROFAC TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 475 (400) PENCE - PANMURE RAISES CONSORT MEDICAL PRICE TARGET TO 1194 (1145) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES MOLINS PRICE TARGET TO 176 (110) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES SMITHS GROUP TARGET TO 1775 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/MACQUARIE RAISES BT GROUP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL)



