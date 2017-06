Hamburg (ots) - Pamela Reif (20) wechselt vom Torwart zum Außenverteidiger. InTouch (EVT 29.06.) zeigt Fotos der Fitness-Bloggerin vom Liebes-Urlaub auf Mykonos mit Werder Bremen-Außenverteidiger Robert Bauer (22).



Pamelas Glück mit FC Liverpool-Torhüter Loris Karius (24) währte offenbar nicht lang. Der Grund: Der 24-Jährige soll ein echter Womanizer sein. Pamela erklärt hingegen: "Mit einem Mann muss das Vertrauen stimmen."



Ob es an der Seite von Bundesliga-Kicker Robert Bauer besser laufen wird? Eine wichtige Voraussetzung erfüllt Robert auf jeden Fall: "Mit einer totalen Couch-Potato könnte ich nicht zusammen sein", sagt die Fitness-Queen.



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 27/2017, EVT 29.06.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.



