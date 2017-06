Berlin (ots) - Der innenpolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Burkard Dregger, hat davor gewarnt, die Party-Exzesse von Berliner Polizisten in Bad Segeberg überzubewerten.



Wenn Fehler in einer so großen Einheit wie der Berliner Polizei vorkommen sollten, müssten sie auch aufgeklärt werden, sagte Dregger am Mittwoch im rbb-Inforadio:



"Aber es ist nicht richtig, gleich alle über einen Kamm zu scheren oder zu sagen, die Berliner Polizei hat ein Führungsproblem. Grundsätzlich ist die Berliner Polizei hervorragend aufgestellt."



Dregger betonte, es handele sich offenbar um Fehlverhalten im Rahmen einer privaten Feier:



"Alles was ich jetzt weiß ist, dass hier im Rahmen der Freizeit, und zwar an einem nicht öffentlichen Ort gefeiert worden ist und dort möglicherweise auch mal eine rote Linie überschritten worden ist. Polizeibeamte haben nicht nur einem Beruf, sondern auch einer Berufung zu folgen und deswegen eine gewisse Zurückhaltung zu üben. Aber man darf die Dinge auch nicht größer machen als sie sind."



