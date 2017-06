Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Evonik Industries AG will zur Finanzierung des geplanten Zukaufs des Silica-Geschäfts von JM Huber Geld am Kapitalmarkt einsammeln. Das Unternehmen aus Essen plant nach eigener Angabe erstmals eine Hybridanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro. Beauftragt worden seien damit die Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Citi und Credit Suisse. Der Zeitpunkt der Emission sei noch offen. Silica ist ein anderer Begriff für Kieselgel, das in der Industrie als Gelier- und Trockenmittel verwendet wird.

Der Spezialchemiekonzern hatte vor wenigen Tagen von der Europäischen Kommission die Genehmigung für die Transaktion im Volumen von 630 Millionen US-Dollar erhalten, mit der Auflage, dass die Unternehmen Teile ihrer Geschäftsbereiche für gefällte Kieselsäure veräußern.

Durch ihre Nachrangigkeit gegenüber anderen Finanzverbindlichkeiten und eine 50-prozentige Bewertung als Eigenkapital seitens der Ratingagenturen würde die erstmalige Begebung einer Hybridanleihe das solide Investment Grade Rating unterstützen. Im aktuell günstigen Marktumfeld werde Evonik damit der Zugang zu einer weiteren Finanzierungsquelle eröffnet, schreibt das Unternehmen am Mittwoch.

June 28, 2017

