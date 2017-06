Köln (ots) - 50 Prozent der pflegebedürftigen Privatversicherten benoten die von den Gutachtern der MEDICPROOF GmbH durchgeführten Begutachtungen mit "sehr gut", weitere 34 Prozent mit "gut". Als Durchschnittsnote vergaben sie - wie auch schon 2015 - eine 1,8. Zu diesem Ergebnis kommt eine bundesweite und repräsentative Versichertenbefragung, die Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum im Auftrag von MEDICPROOF durchgeführt haben. Befragt wurden insgesamt 4.000 Versicherte. Die Rücklaufquote lag mit 1.968 ausgefüllten Bögen bei 49 Prozent. "Die erzielten Ergebnisse bestätigen erneut, dass die von uns eingesetzten Ärzte und Pflegefachkräfte gute Arbeit leisten. Vor dem Hintergrund, dass wir im Jahr 2016 die Einführung des neuen Begutachtungsinstruments zum 1. Januar 2017 insbesondere durch umfangreiche Schulungsmaßnahmen vorbereitet haben, ist dies ein sehr erfreuliches Ergebnis", sagt Dr. Franziska Kuhlmann, Geschäftsführerin von MEDICPROOF. "Die Qualität unserer Dienstleistung hat trotz des umfangreichen Veränderungsprozesses nicht gelitten."



Die besten Noten erhalten die Gutachter für die einvernehmliche Terminabstimmung. 70 Prozent der Versicherten werten diese als "sehr gut", weitere 23 Prozent als "gut" - was eine Durchschnittsnote von 1,5 ausmacht. Die begutachteten Versicherten empfinden die MEDICPROOF-Gutachter als freundlich (1,4), kompetent (1,5) und einfühlsam (1,7). Den Begutachtungs-Ablauf bewerten 54 Prozent der Befragten mit "sehr gut", weitere 31 Prozent mit "gut" (Schnitt: 1,8).



Zusätzlich zur Einführung des neuen Begutachtungsinstruments erreichten MEDICPROOF im Jahr 2016 sechs Prozent mehr Aufträge (insgesamt 179.860) als 2015. Dabei konnte das Unternehmen die durchschnittliche Bearbeitungszeit für ein Fristgutachten auf 8,5 Arbeitstage verkürzen (Vorjahr 8,7 Arbeitstage). 99 Prozent der Gutachten lieferte MEDICPROOF innerhalb der vereinbarten 18 Arbeitstage an die Versicherungsunternehmen aus. "Die Aufgaben des vergangenen Jahres haben wir gemeinsam mit unseren Gutachtern erfolgreich geschultert" stellt Dr. Kuhlmann fest. "Besonders wichtig war uns, dass dies nicht auf Kosten der pflegebedürftigen Menschen geschieht. Wir sind erleichtert, dass die Versicherten mit unserer Arbeit weiterhin zufrieden sind."



