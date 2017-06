Paris - Für Europas Aktienmärkte ist es am Mittwoch weiter bergab gegangen. Neben dem erstarkenden Euro, der die Exportchancen europäischer Unternehmen schmälert, drückte der erneute Kursrutsch an der US-Technologiebörse Nasdaq auf die Stimmung.

Am späten Vormittag verlor der EuroStoxx 50 0,79 Prozent auf 3'510,45 Punkte. Damit knüpfte der Eurozonen-Leitindex an seine Vortagsschwäche an. Der französische CAC-40-Index büsste 0,70 Prozent auf 5'221,58 Zähler ein, während der britische FTSE 100 nur um 0,21 Prozent auf 7'418,39 Punkte nachgab.

Bereits am Dienstag hatte der Euro kräftig zugelegt, nachdem sich EZB-Präsident Mario Draghi. auf der alljährlichen Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra zuversichtlich für das Wachstum im Euroraum gezeigt hatte. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1362 US-Dollar, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...