Zürich - iKentoo SA, der Schweizer Entwickler und Anbieter von POS- und Business-Management-Systemen für das Gastgewerbe, hat erfolgreich Eigenkapital über mehrere Millionen Franken in Form von Private Equity beschafft. Dieses Kapital wird in einen neuen, voll personell besetzten Standort in Zürich investiert, an dem technische, Vertriebs- und Supportleistungen angeboten werden. Zudem wird die Präsenz von iKentoo in Frankreich, Deutschland und Spanien ausgebaut. Wichtige Kunden haben zur Kapitalbeschaffung beigetragen.

Das 2011 in Genf gegründete Unternehmen iKentoo zählt über 2500 Kunden in 14 Ländern, die seine iPad®-gestützten Point-of-Sale- und ERP-Systeme nutzen. Zu seinen Schweizer Kunden gehören Mövenpick, ...

