Ein neuer Großspeicher erbringt Primärregelenergie, dient als Forschungsobjekt für die TU München und verweist auf zukunftsweisende Geschäftsmodelle für Eigentümer und Betreiber. So sollen Folgespeicher nur noch in Teilzeit Primärregelleistung erbringen und in der Hauptsache Lastspitzen kappen oder als aktives Lager für Batteriehersteller dienen.Auch in Bayern ist nun ein erster Batteriegroßspeicher für Primärregelleistung eingeweiht worden. Der Speicher im Gebiet des Verteilnetzbetreibers Bayernwerke mit einer Kapazität von 1,2 Megawattstunden, soll dabei helfen, Schwankungen im europäischen ...

