Die kanadische Sängerin Céline Dion gedenkt ihres verstorbenen Ehemannes Réne durch ihre Konzerte: "Wenn ich heute auf der Bühne stehe, habe ich das Gefühl, dass ich sein Lebenswerk ehre", sagte sie der "Gala". "Solche großen Shows waren von Anfang an unser gemeinsamer Lebenstraum", so Dion, die im Juli zwei Konzerte in Berlin gibt.

"Berlin war während meiner Tournee 2008 quasi unsere zweite Heimat", erinnert sie sich an die deutsche Hauptstadt. An freien Tagen hätten sie gemeinsam die Stadt erkundet: "Ich habe es geliebt, mit René in Berlin spazieren zu gehen".