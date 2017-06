Kupfer tendiert derzeit zwischen 5400 und 6100 US-Dollar zur Seite, konnte aber die nach dem Hoch von Mitte Februar bei 6112 US-Dollar fallende Tendenz mit zuletzt steigenden Notierungen überwinden. Der Blick beim Basismetall richtet sich vor allem die Entwicklung von Angebot und Nachfrage.

China ist der weltweit größte Kupferkonsument mit einem Anteil von mehr als vierzig Prozent an der globalen Nachfrage am roten Metall. Entsprechend bedeutend ist das Wohlergehen der Wirtschaft Chinas für den Kupferpreis. Die Gründe für den zuletzt gesehenen Anstieg der Kupferpreise waren laut World Bank Commodities Market Outlook von April 2017 aber in der Störung der Angebotsseite zu finden. Ein 43 Tage dauernder Streik in der chilenischen Escondida-Mine, der weltweit größten Kupfermine, endete Ende März ohne Lösung. Im April gab die Regierung Indonesiens eine auf acht Monate zeitlich begrenzte Lizenz an Freeport McMoRan, den Betreiber der weltweit zweitgrößten ...

