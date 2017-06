BERLIN (dpa-AFX) - Haushalte in Deutschland zahlen je nach Wohnort sehr unterschiedliche Gebühren für Abwasser. Während eine vierköpfige Musterfamilie in Ludwigsburg mit knapp 262 Euro pro Jahr dabei ist, werden in Potsdam für die gleiche Familie gut 911 Euro fällig, wie das Institut der deutschen Wirtschaft Köln für den Eigentümerverband Haus und Grund ausgerechnet hat. Im Vergleich der 100 größten Städte schnitten vor allem Gemeinden in Süddeutschland gut ab, relativ hohe Abwassergebühren zahlen Haushalte an Rhein und Ruhr sowie im Nordosten Deutschlands.

Haus und Grund kritisierte, allein durch die Kosten für Kanäle, Pumpen und Kläranlagen ließen sich solche Unterschiede nicht erklären. Teils würden Stadtwerke auch schlecht geführt oder sie gäben das Gebührengeld sachfremd aus. Der Verband kommunaler Unternehmen erwiderte, aus einfachen Vergleichen könnten Kunden nicht ablesen, ob ihre Abwassergebühr angemessen sei./bf/DP/stb

