Hans Werner Frömmel vergibt zwei Stipendien für den MBA-Lehrgang "International Hospitality and Spa Management" zu je 5.000 Euro, die ab sofort ausgeschrieben sind.



Bad Gleichenberg / Graz (ots) - Bau-Bundesinnungsmeister Hans Werner Frömmel, selbst erfolgreicher Tourismusunternehmer und Hotelbetreiber, ist die Entwicklung der österreichischen Tourismusausbildung ein besonderes Anliegen. "Die österreichische Tourismus- und Freizeitbranche braucht bestens ausgebildete Führungskräfte, um Trends nicht nur frühzeitig zu erkennen, sondern diese erfolgreich entwickeln zu können. Dieser MBA-Lehrgang bietet ein weltweit einzigartiges Bildungsangebot im Hotel- und Spa-Management, das wir in Österreich dringend benötigen", begründet Hans Werner Frömmel, der unter anderem geschäftsführender Gesellschafter der Werzer's Hotelgruppe in Kärnten ist, sein Engagement an der FH JOANNEUM, Standort Bad Gleichenberg.



Es werden zwei Stipendien zu je 5.000 EUR unter den Bewerberinnen und Bewerbern des MBA-Lehrgangs "International Hospitality and Spa Management", Start Oktober 2017, vergeben. Die Zulassung um die Bewerbung für ein Stipendium setzt die offizielle Bewerbung um einen Studienplatz am Lehrgang voraus.



Weitere Informationen zu dem Stipendium stehen auf der [Website des Master-Lehrgangs] (https://www.ots.at/redirect/fh-joanneum) zur Verfügung. Am 30. Juni 2017 findet zudem ein Informationsnachmittag zu allen Master-Lehrgängen der FH JOANNEUM statt, bei dem sich Interessierte über das Lehrgangsangebot und das Hans-Werner-Frömmel-Stipendium informieren können. Weitere Informationen finden Sie [hier] (https://fh-joanneum.at/veranstaltung/master-lehrgaenge-im-fokus/).



Informationsnachmittag zu Master-Lehrgängen der FH JOANNEUM Datum: 30.6.2017, 15:00 - 19:00 Uhr Ort: FH JOANNEUM Graz Erdgeschoss, Zimmer 7, Eingang beim Cafe Luis Alte Poststraße 147, 8020 Graz Url: https://fh-joanneum.at/veranstaltung/master-lehrgaenge-im-fokus/



Rückfragehinweis: Mag.(FH) Daniel Binder T: +43 316 5453 6724 E: daniel.binder@fh-joanneum.at W: www.fh-joanneum.at/hsm



