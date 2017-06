Wollerau (ots) - Mehr als drei Viertel der Betriebe fühlen sich

jedoch für die anstehenden Veränderungen bereits gewappnet



Für die Schweizer Industrieunternehmen stellt die digitale

Transformation eine zentrale Herausforderung dar. Zwei Drittel sehen

grundsätzlich ein Risiko für einzelne ihrer Produkte oder

Dienstleistungen, 35 Prozent halten sogar ihr gesamtes

Geschäftsmodell für in Frage gestellt. Doch die Schweizer Industrie

zeigt sich selbstbewusst: Acht von zehn Firmen bescheinigen sich eine

gute bis sehr gute Wandlungsfähigkeit. Der Blick auf die eigene

Branche fällt allerdings deutlich weniger optimistisch aus. Das zeigt

die Studie "Erfolg im Wandel" der Unternehmensberatung Staufen.Inova,

für die im Frühjahr 100 Unternehmen - darunter zwei Drittel aus der

Industrie - befragt wurden.



Schon innerhalb der kommenden zwei Jahre erwartet mehr als die

Hälfte der Firmen starke oder sogar sehr starke Veränderungen für das

eigene Unternehmen. Während die grosse Mehrheit der Firmen jedoch von

ihrer eigenen Zukunftsfähigkeit überzeugt ist, attestiert nur noch

eine Minderheit (44 Prozent) dies auch der eigenen Branche.



"Die Fähigkeit zum Wandel ist für Unternehmen der Schlüssel, um

angemessen auf Megatrends reagieren zu können. Hierzu gehören neben

dem technologischen Fortschritt auch Globalisierung und

Individualisierung sowie die Entwicklung zur Wissensgesellschaft",

sagt Dr. Urs Hirt, Geschäftsführer der Schweizer Unternehmensberatung

Staufen.Inova. "Die Betriebe sehen sich also gleich mit zahlreichen

Trends konfrontiert, die sie zu grundlegenden Veränderungen zwingen."



Organisation und Prozesse sind ebenso für den Wandel fit zu machen

wie Führungskräfte und Mitarbeitende. Im Rahmen der Studie wurden

daher diese vier verschiedenen Bereiche untersucht. Die Ergebnisse

zeigen, dass die Schweizer Unternehmen bereits hart an ihren

Organisationsstrukturen und Prozessen gearbeitet haben. "Vor allem

auch in Folge der Franken-Freigabe Anfang 2015 haben die Unternehmen

mit einer Vielzahl von Massnahmen dafür gesorgt, international

wettbewerbsfähig zu bleiben. Viele haben sich dabei effizient und

schlank aufgestellt und können sich so nun auch besser an neue

Anforderungen anpassen", so der Staufen.Inova-Geschäftsführer.



Für die Zukunft gilt es, weiter an einer lernenden und auf

kontinuierliche Verbesserung zielenden Organisation zu arbeiten.

Diese muss zugleich stärker als bisher auch den Blick nach aussen

richten. Kritisch fällt bei der Analyse der Ergebnisse zudem auf,

dass Veränderungen in der grossen Mehrzahl der Organisationen trotz

flacher Hierarchien immer noch von oben befohlen werden und das

kreative Potenzial der Mitarbeitenden bisher zu wenig genutzt wird.

Wer aber darauf verzichtet, beraubt sich im Wettlauf um die

Innovationsführerschaft entscheidender Vorteile. Auf diesem Feld gilt

es, entsprechende organisatorische Massnahmen zu ergreifen,

gleichzeitig aber auch nach Veränderungen in der Art der Führung zu

streben. Hier zeigt die Studie den grössten Handlungsbedarf, denn

noch dominiert in jedem zweiten Unternehmen ein traditionelles

Führungsverständnis. Doch auch in diesem Bereich ist der Aufbruch zu

spüren. Gelebte Werte, mehr Eigenverantwortung und eine positive

Fehlerkultur belegen, dass die Unternehmen an sich arbeiten.



Auch die Mitarbeitenden ziehen auf dem Weg in die Arbeitswelt 4.0

schon grösstenteils mit. Die klare Mehrheit ist bereit, sich neuen

Aufgaben zu stellen und identifiziert sich darüber hinaus stark mit

dem Unternehmen. Allerdings fehlt es nach Angaben von 71 Prozent der

Befragten häufig noch an wichtigem Wissen zu Themen wie Industrie

4.0, Digitalisierung und Internationalisierung.



Über alle vier untersuchten Bereiche hinweg zeigt sich für die

Schweizer Unternehmen ein Change Readiness Index von 63 - auf einer

Skala von 0 bis 100 (0= keinerlei Wandlungsfähigkeit, 100 = höchste

Wandlungsfähigkeit). "Das ist ein solider Wert, mit dem die Schweizer

Unternehmen ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Wandel demonstrieren.

Darauf gilt es aufzubauen, um auch die kommenden Herausforderungen

erfolgreich zu meistern", so Staufen.Inova-Geschäftsführer Dr. Urs

Hirt.



Über die Studie "Erfolg im Wandel"



Für den "Change Readiness Index 2017" befragte die

Unternehmensberatung Staufen.Inova im Frühjahr 2017 insgesamt 100

Unternehmen in der Schweiz zum Thema "Erfolg im Wandel". Mehr als 60

Prozent der befragten Unternehmen kommen aus der Industrie, vor allem

aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektroindustrie, der

Automobilindustrie sowie der Medizintechnik.



Die Studie kann bezogen werden über Andrea Bläsing

(a.blaesing@staufen-inova.ch).



