Marc Almond, der ehemalige Sänger des Popduos Soft Cell, ist genervt von Aufforderungen, den Song "Tainted Love" aus dem Jahr 1981 zu singen: "Ich singe weder in Taxis noch in Handys hinein", sagte Almond dem "Zeit Magazin". Vor allem von Taxifahrern werde er nämlich oft darum gebeten: "Das passiert mir immer, immer und immer wieder, jede Woche drei- bis viermal", so der Brite.

"Manche Taxifahrer rufen sogar ihre Frau an und halten mir dann das Handy hin", mit der Aufforderung: "Singen Sie es für meine Frau!" Es gebe allerdings auch Taxifahrer, "die selber 'Tainted Love' singen, sobald sie mich im Rückspiegel erkennen. Es gibt für mich einfach kein Entkommen." Nach dem Ende von Soft Cell habe er mit dem Song "Tainted Love" zunächst nichts mehr zu tun haben wollen. "Aber solche Geschichten einer Hassliebe können auch viele andere Musiker erzählen, die einen Hit haben, der ihr Leben zu überstrahlen scheint", sagte Almond.

Irgendwann müsse man als Musiker lernen, "seine Erfolge zu würdigen." Er habe im Laufe der Jahre akzeptiert, "dass ich einen Weg finden musste, mit ihm zu leben. Er würde sich ja nicht in Luft auflösen", sagte er. "Hätte ich nicht gelernt, ihn wieder in mein Herz zu schließen, wäre ich bestimmt untergegangen."