Banken vergeben wieder mehr Darlehen an Firmen im Euroraum. Damit kommt die Geldflut der Europäischen Zentralbank langsam bei den Unternehmen an. Auch an Privathaushalte wurden mehr Darlehen ausgegeben, zeigen die Daten.

Die Geldflut der Europäischen Zentralbank (EZB) findet zunehmend ihren Weg zu den Unternehmen im Währungsraum. Im Mai vergaben Banken an Firmen außerhalb des Finanzsektors 2,4 Prozent mehr Darlehen als noch vor Jahresfrist, wie die Euro-Wächter am Mittwoch in Frankfurt mitteilten. Im April war der Zuwachs genauso hoch. An Privathaushalte reichten die Institute im Mai 2,6 Prozent mehr Darlehen aus als ein Jahr zuvor, ...

