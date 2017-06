Bochum (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Crosslantic Capital wird in schnellwachsende Unternehmen investieren - DAX Konzern und führender US-Finanzinvestor beteiligen sich - Präsenz in Deutschland und den USA



Der gebürtige Bochumer Sascha van Holt gründet Crosslantic Capital Management. Der neue von der Gesellschaft verwaltete Fonds wird in schnellwachsende Unternehmen, vor allem im Konsumgüter- und Technologiebereich investieren. Darüber hinaus hilft Crosslantic US-amerikanischen Wachstumsunternehmen, Fuß im europäischen Markt zu fassen. Besonders attraktiv für Unternehmen ist, dass Crosslantic Capital Zugang zu einem Werbebudget von über EUR 100 Millionen Bruttomediavolumen auf Kanälen der ProSiebenSat.1 Gruppe hat.



Van Holt agierte bislang als Geschäftsführer von SevenVentures, dem Venture Capital Arm von ProSiebenSat.1. Diesen hat der 38-jährige über die letzten sechs Jahre erfolgreich zu einem der wichtigsten deutschen Wagniskapitalgebern ausgebaut. Zu den bisher unterstützten Unternehmen zählten unter anderem Marktführer wie Zalando oder Lieferando.



Nun hat sich der Unterföhringer DAX Konzern als Minderheitsgesellschafter zusammen mit dem führenden US-amerikanischen Fonds-Investor Lexington Partners an Crosslantic beteiligt. Im Zuge der Transaktion werden neben den neuen Finanzmitteln bis zu 16 bestehende Minderheitsbeteiligungen von SevenVentures und anderen Konzerngesellschaften an Crosslantic Capital übertragen.



Van Holt freut sich sehr auf die neue Herausforderung: "Es gibt immer noch zu wenig Wachstumskapital in Deutschland. Daneben können wir mit unserem Netzwerk zu Medienunternehmen echten Wert zur Entwicklung der Firmen beitragen. Mit unseren Präsenzen im Ruhrgebiet und New York können wir außerdem auch die Internationalisierungsbemühungen der Firmen optimal unterstützen."



Weiterführende Informationen über Crosslantic Capital Sie auf der Website: www.crosslantic.com



OTS: Crosslantic Capital Management GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127127 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127127.rss2



Pressekontakt: Sascha van Holt; E-Mail: info@crosslantic.com