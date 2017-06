Den Haag - Zur Jahresmitte 2017 erscheint das Wachstum der Weltwirtschaft ausgeglichener, und es ist eine deutliche positive Wechselwirkung zwischen Einnahmen und Ausgaben festzustellen, so die Experten von NN Investment Partners.Dies sei vor allem auf die steigenden globalen Gewinne und die bessere Unternehmensstimmung zurückzuführen. Die Lage an den Aktienmärkten sei sehr günstig, denn das kräftige und qualitativ hochwertige Gewinnwachstum werde von Umsatzsteigerungen und einer Margenausweitung getragen. Gleichzeitig seien Anleger wieder verstärkt an ertragsbringenden Anlageklassen interessiert. Daher hätten sich die Märkte für Staatsanleihen erholt. Das Interesse an Spread-Produkten im Fixed-Income-Segment wie Schwellenländer- und Hochzinsanleihen habe ebenfalls zugenommen. Derweil würden die Zentralbanken vorsichtig bleiben und sich nur langsam auf eine Normalisierung der Geldpolitik zubewegen. Die politische Lage könne sich rasch ändern, wie die vergangenen zwölf Monate gezeigt hätten, und dies dürfte auch so bleiben.

