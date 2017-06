München (ots) - Die Mitgliedervertreterversammlung der Versicherungsgruppe die Bayerische hat bei ihrer jüngsten Zusammenkunft einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden für die Konzernmutter Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. gewählt: Rolf Koch (63) löst Erwin Flieger (72) ab, der aus Altersgründen nicht mehr für diesen Posten kandidiert hatte.



Neu ins Aufsichtsgremium wurden außerdem berufen: Professor Dr. Hartmut Nickel-Waninger (Goethe-Universität Frankfurt), Dr. Wilhelm Schneemeier (Vorstand Deutsche Aktuarsvereinigung) und Rechtsanwältin Silke Wolf (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Bayerischer Bankenverband). Die Mitgliedervertreterversammlung wählte zudem Erwin Flieger als neuen Sprecher des Gremiums.



"Wir danken Erwin Flieger für seinen langjährigen unermüdlichen Einsatz, er war für den Vorstand immer ein wertvoller und sachkundiger Gesprächspartner und Begleiter", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Wir sind glücklich, mit Rolf Koch einen langjährigen Versicherungsexperten an unserer Seite zu haben, der das Unternehmen bestens kennt und dessen Expertise wir äußerst schätzen - ebenso freuen wir uns über unsere neuen Aufsichtsratsmitglieder, die alle ausgewiesene Experten in ihren Bereichen sind."



"Ich freue mich, die Bayerische weiterhin begleiten zu dürfen in einer Phase, in der das Unternehmen eine sehr positive Entwicklung nimmt und digitale Lösungen gerade mittelständischen Versicherern neue Chancen und Perspektiven eröffnen", sagt Rolf Koch.



Rolf Koch war bisher stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayerischen Beamten Lebensversicherung a.G. und bis Ende Dezember 2011 Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 Millionen Euro. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet und mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung.



OTS: die Bayerische newsroom: http://www.presseportal.de/nr/36847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_36847.rss2



Pressekontakt: Pressestelle der Unternehmensgruppe die Bayerische Wolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München, Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258 E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.de