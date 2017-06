Essen (ots) - Der internationale Energiedienstleister ista konnte seine Flugkilometer bei Dienstreisen in Deutschland drastisch senken. Ebenfalls wurde beim Heiz- und Stromverbrauch stark eingespart. Das geht aus den Kennzahlen des neuen Nachhaltigkeitsberichts hervor, den das Unternehmen heute veröffentlicht.



"Energieeffizienz ist unsere Kernkompetenz", sagt Thomas Zinnöcker, CEO von ista. "Dazu gehört auch, dass wir jedes Jahr ehrlich Bilanz ziehen, um zu sehen, ob wir als Unternehmen unsere Nachhaltigkeitskennzahlen verbessern konnten." Für das Berichtsjahr 2016 weist ista dabei wieder Erfolge auf:



Bei Reisen im Inland empfiehlt das Unternehmen seinen Mitarbeitern grundsätzlich das CO2-freie Bahnfahren. Die Anzahl der Flugkilometer konnte so in Deutschland um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verringert werden. Dadurch wurden insgesamt 329 Tonnen CO2-Äquivalente vermieden. Zum Vergleich: Der jährliche CO2-Ausstoß der Bundesbevölkerung pro Kopf liegt bei 11 Tonnen.



Zusätzlich wurden 22 Prozent der Heizenergieverbrauch unternehmensweit eingespart. Die einzelnen Standorte setzten dazu auf unterschiedliche Ansätze. Den niederländischen Mitarbeitern hilft beispielsweise das "Energy-Check-Tool" beim Energiesparen. Die selbst entwickelte Applikation gleicht den Heizbedarf und -verbrauch intelligent ab und ermöglicht so ein effizientes Heizen ohne Wärmeverluste.



Auch den Stromverbrauch konnte ista insgesamt um 12,9 Prozent reduzieren. Entscheidend war dabei, die Verbrauchswerte monatlich oder mindestens vierteljährlich abzulesen. So erhielten die Mitarbeiter mehr Transparenz über den Verbrauch und wurden für das Thema "Stromsparen" sensibilisiert. In einigen deutschen Standorten wurden auf diese Weise Einsparungen von bis zu 24 Prozent erzielt.



ista erhebt seine Nachhaltigkeitskennzahlen nach den international anerkannten Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Der gesamte Nachhaltigkeitsbericht als Download findet sich unter http://ots.de/i5SZc



Über ista



ista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unseren Produkten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltig einzusparen. ista hat sich dafür auf das Submetering spezialisiert, also auf die individuelle Erfassung, Abrechnung und transparente Visualisierung von Verbrauchsdaten für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Immobilien. Als Grundlage nutzen wir ein Portfolio modernster Hardwarekomponenten zum Energiedatenmanagement. Dazu gehören funkbasierte Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezähler sowie entsprechende Montagesysteme. Das Unternehmen beschäftigt in 24 Ländern weltweit über 5.300 Menschen und unterstützt rund zwölf Mio. Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) bei der Einsparung wichtiger Ressourcen. Darüber hinaus leistet ista mit funkbasierten Rauchwarnmeldern sowie der Trinkwasseranalyse einen wesentlichen Beitrag zur Mietersicherheit. 2016 erwirtschaftete die ista Gruppe einen Umsatz von 850,4 Mio. Euro. Mehr Informationen unter http://inside.ista.com.



