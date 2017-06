Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 27,80 auf 28,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Huttner hob seine Gewinnerwartungen bis 2019 an und rechnet mit einem Aktienrückkauf in Höhe von 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2018. Dabei verwies er in einer Studie vom Mittwoch auch auf den im Mai in Aussicht gestellten Börsengang des US-Geschäfts des Versicherers./mis/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0036 2017-06-28/12:19

ISIN: FR0000120628