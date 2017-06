Saarbrücken (ots) - Haftpflichtversicherung für Radfahrer?!



Sportlich, schnell und sauber: Viele Deutsche bewegen sich gerne auf zwei Rädern durch den Verkehr. Die Verantwortung, die Fahrradfahrer als Verkehrsteilnehmer tragen, wird aber oft unterschätzt. Denn bei einem Unfall riskiert man nicht nur das eigene Wohl und Gefährt, sondern muss im schlimmsten Fall auch für Schadensersatzansprüche Dritter aufkommen. Laut einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt plädieren 55 Prozent der Deutschen für eine Haftpflichtversicherungspflicht für Fahrradfahrer wie es sie für Autofahrer gibt.(1) Unter den Nicht-Radfahrern sprechen sich sogar drei Viertel (75 Prozent) dafür aus, während bei den Radfahrern nur knapp die Hälfte (47 Prozent) zustimmt. Bernd Kaiser, Versicherungsexperte bei CosmosDirekt, rät: "Die Haftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt. Für einen vergleichsweise geringen Beitrag erhält man einen hohen Versicherungsschutz. Eine Investition, die sich lohnt, denn verursachte Schäden, die aus der eigenen Tasche bezahlt werden müssen, können teuer werden."



(1) Repräsentative Umfrage "Fahrrad-Nutzung" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.504 Personen ab 18 Jahren befragt, darunter 1.113 Fahrradfahrer.



