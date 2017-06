Mit Schwerpunkt Kundenzufriedenheit bindet 4finance Verbraucherbewertungen zur unabhängigen Messung von Kundenfeedback ein

Werte bezogen fast 1.500 Bewertungen ein und reflektieren 4finances wiederkehrende Kundenrate von 83 %

4finance Group S.A. (die "Gruppe"), der größte europäische Anbieter von mobilen und Online-Verbraucherkrediten, hat bei Bewertungen seines Festdarlehens von Vivus.es ein eKomi-Rating von 9.4 erhalten.

Die Gruppe ist dabei, Verbraucherbewertungen auf weitere Verbraucherkreditprodukte sowie auf andere Länder auszudehnen.

Sie meldete kürzlich, dass ihre registrierten Online-Kreditkunden auf mehr als 6,3 Millionen angestiegen sind, und sie wird weiterhin direkte und unabhängige Kundenrückmeldungen sammeln, um ihr marktführendes Angebot und den Kundenservice weiterzuentwickeln.

4finance hat mit ihrer Marke vivus.es bereits Feedback aus Kundenbewertungen genutzt, um ihren Service zu verbessern.

"Wir sind stolz sagen zu können, dass nahezu 97% der Bewertungen unserer Festdarlehen positiv waren", sagte

Jose María García Casado, Country Manager von 4finance in Spanien. "Begeistertes Feedback ist begrüßenswert, wir haben jedoch auch gelernt, wie wir unsere Serviceleistungen verbessern können, und haben auf Feedback von Kunden reagiert."

Feedback ist bereits in die Praxis umgesetzt worden. So hat vivus.es weitere Informationen ergänzt, welche Banken die Darlehen am schnellsten auszahlen, um den Kunden größere Klarheit zu verschaffen, wann ihr Kredit eintrifft. Die meisten Kunden erhalten ihre Kredite in wenigen Minuten.

"Die Kunden wissen, dass eKomi ein unabhängiges öffentliches Forum für Bewertungen und Erfahrungsaustausch ist es hilft uns, direktes Feedback für unseren Service zu erhalten. Dass wir die Beurteilungen von eKomi nutzen, ist ein sichtbares Beispiel unseres Bekenntnisses zu einer transparenten, bequemen und verantwortlichen Kreditvergabe. Es ist sehr wichtig, den Kunden von Vivus gute Erfahrungswerte zu verschaffen. Unsere Kunden sind in erster Linie Millennials, die ihre Finanzen zunehmend über das Telefon verwalten und recherchieren. Die Einbindung von Verbraucherbewertungen hilft uns, den Methoden der Entscheidungsfindung unserer Kunden besser Rechnung zu tragen und von unseren Kunden zu lernen", ergänzte Jose María García Casado.

Der dänische Geschäftsbereich Vivus von 4finance, der bei Trustpilot zurzeit mit 9,3 bewertet ist, hat Kundenbewertungen von Trustpilot erstmals 2012 verwendet, kurz nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit. Anhand des Feedbacks hat das Team den Service kontinuierlich verbessert, die Produkte weiterentwickelt und das Kundenservice-Team geschult und motiviert.

In Polen wurde Vivus.pl von den Kunden mit 9,7 auf Trustpilot bewertet.

4finance bietet Verbraucherkreditprodukte für vielfältige Bedürfnisse an, darunter Festdarlehen, Kreditlinien und Ratenkredite. Die Kreditprodukte von 4finance sind eine schnelle, bequeme und verantwortungsvolle Alternative zu denen von etablierten Banken.

