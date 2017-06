Oelde (ots) -



Rhythmische Gitarrenklänge von Flamenco-Gitarrist Rafael Cortés, spanischer Tanz, landestypische Tapas und leckere Drinks: Damit wartet die Pop-up Horchateria der Premiummarke Licor 43 auf, die am 6. Juli 2017 spanische Pasión nach Düsseldorf bringt. Mit der neuen Kreation Licor 43 Orochata begrüßt das Unternehmen dort Spirituosen-Liebhaber mit einem verlockenden Programm für alle Sinne und entführt diese in die kulinarische Welt Südspaniens.



Auf eine Genussreise durch Südspanien lädt Licor 43, der weltweit meistverkaufte spanische Premiumlikör, am Donnerstag, den 6. Juli 2017, ein exklusives Publikum zur Pop-up Horchateria nach Düsseldorf. Ab 15 Uhr erwartet das Unternehmen Blogger, Journalisten und weitere Teilnehmer aus Handel und Gastronomie im Zimmer No. 1. Mitten in Düsseldorf haben diese die einmalige Gelegenheit, die neue Variante Licor 43 Orochata in authentischem Ambiente einer valencianischen Horchateria zu verkosten.



Laue Sommernächte voller "Pura Pasión" mit Licor 43 Orochata Köstliche Tapas verleihen dem Event zusätzlich einen unvergleichlichen Charme. Passend dazu heizt Flamenco-Gitarrist Rafael Cortés den Besuchern mit rhythmischer Musik ein und die ausdrucksvolle Performance eines feurigen Tanz-Duos weckt Sehnsucht nach dem südlichen Lebensgefühl. Damit auch Barkeeper und Konsumenten in die Atmosphäre spanischer Straßencafés eintauchen können, öffnet die Location ab 17:30 Uhr ihre Türen, um gemeinsam mit den Gästen "Pura Pasión" zu zelebrieren.



Trendiger Sommer-Drink mit spanischer Tradition Dank seiner seidigen, leichten Textur avanciert der Licor 43 Orochata nun auch in Deutschland zum erfrischenden Trend-Drink für heiße Sommertage. In der Region Valencia wird der "Horchata de Chufa" traditionell in Horchaterias genannten Straßencafés serviert. Diese Spezialität aus Erdmandelmilch, Zimt und Zitrusfrüchten inspirierte die spanische Premiummarke Licor 43 zu ihrer facettenreichen Likörkreation, die das nussige Aroma der Erdmandel mit dem fruchtig-süßen Geschmack des goldenen Originals vereint.



Licor 43 Orochata ist ab sofort in der Gastronomie, im Handel und online erhältlich unter: https://www.schwarze-schlichte.de/.



ÜBER LICOR 43



Licor 43 ist weltweit der meistverkaufte spanische Premiumlikör und basiert auf einem geheimen, von Generation zu Generation überlieferten Rezept - bestehend aus vorwiegend exotischen Früchten, feinen Kräutern und einem Hauch Vanille. Die Spirituose lässt sich mit Milch oder Säften zu sanften Longdrinks mixen oder als Zutat zu raffinierten Cocktails kombinieren. Hersteller von Licor 43 ist das Unternehmen Diego Zamora mit Sitz in Cartagena, Spanien. In Deutschland wird die Marke seit Beginn 2017 von der Schwarze und Schlichte GmbH vertrieben. Weitere Informationen unter: www.licor43.de.



ÜBER DIE SCHWARZE GRUPPE



Das Familienunternehmen Schwarze und Schlichte blickt auf mehr als 350 Jahre Tradition und Erfahrung in der Brennkunst zurück. Der erfolgreiche nationale und internationale Vertrieb macht das westfälische Unternehmen zu einem Spirituosenhersteller mit internationalem Renommee. Neben Three Sixty Vodka zählen die Marken Hula Hoop Eierlikör, Bärenjäger, Stichpimpuli, Angel d'Or, Friedrichs Dry Gin, Bachmann, John B. Stetson Kentucky Straight Bourbon Whiskey, Schwarze Frühstückskorn und Dujardin Imperial zum Kernsortiment. Die Importmarken von Schwarze und Schlichte umfassen Ron Barceló, Amaro Montenegro, Vecchia Romagna und Sobieski Vodka. Neuer Partner ist Diego Zamora, Spanien mit den Likörmarken Licor 43 und Villa Massa Limoncello. Weitere Informationen unter: www.schwarze-schlichte.de.



ÜBER DIE DIEGO ZAMORA GROUP



Die Diego Zamora Group ist ein zu 100 Prozent in Familienbesitz befindliches Unternehmen mit Sitz in Cartagena, Spanien. Es wurde 1945 gegründet und gehört heute zu den führenden Unternehmen der Getränkeindustrie mit Spirituosenmarken wie Licor 43 und Villa Massa sowie den Weinmarken Ramon Bilbao und Mar de Frades Albariño. Als erfolgreicher Produzent und Vermarkter von Spirituosen und Weinen vertreibt die Diego Zamora Group ihre Marken im heimischen spanischen Markt über die eigene Vertriebsorganisation Zadibe. Das Geschäft in den mittlerweile über 75 internationalen Märkten wird von der Tochtergesellschaft Zamora International geführt.



