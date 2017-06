Berlin (ots) - Mit dem Comenius-EduMedia-Siegel 2017 für hochwertige Bildungsmedien ist der Schulservice Jugend und Finanzen der Volksbanken und Raiffeisenbanken am 22. Juni 2017 in Berlin geehrt worden. Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien (GPI) prämiert mit ihrem Siegel Bildungsmedien von besonders hoher didaktischer, inhaltlicher und gestalterischer Qualität. Eine international besetzte Fachjury mit Wissenschaftlern, Fach- und Bildungspraktikern aus sechs europäischen Ländern wählte die diesjährigen Preisträger aus über 150 weltweit eingereichten Bildungsmedien aus. "Die Auszeichnung würdigt die hohe Qualität des Schulservices Jugend und Finanzen und bestärkt die Genossenschaftsbanken in ihrem umfangreichen gesellschaftlichen Engagement für die ökonomische Allgemeinbildung, wie es auch auf dem Schulserviceportal sichtbar wird", so Uwe Fröhlich, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).



Lehrkräfte und Eltern sowie interessierte Verbraucher finden auf dem Schulserviceportal www.jugend-und-finanzen.de Informationen und Unterrichtsmaterialien zur ökonomischen Bildung und Berufsorientierung. Dazu zählen Arbeitsblätter zu aktuellen und lehrplanrelevanten Finanzthemen für alle Schulstufen zum kostenfreien Download. In einem Glossar werden rund 180 wichtige Begriffe aus dem Finanz- und Bankwesen erläutert. Eine interaktive Deutschlandkarte bietet einen bundesweiten Überblick über die zahlreichen lokalen und regionalen Bildungsprojekte der Genossenschaftsbanken und liefert Kontakte zu Ansprechpartnern vor Ort. Eltern erhalten auf dem Portal Empfehlungen, wie die frühe Finanzerziehung ihrer Kinder in der Familie aussehen kann. Ein Newsletter "Jugend und Finanzen aktuell" informiert monatlich über neueste Studien, Projekte, Materialien und Veranstaltungen zu den Themen Finanzbildung und Berufsorientierung.



Die Publikationsreihe Jugend und Finanzen enthält elf Materialien zur Berufsorientierung und Finanzbildung. Dazu gehören:



- das Materialpaket "Umgang mit Geld"; bestehend aus den Schülerheften "Umgang mit Geld I - Zahlungsverkehr, Zahlungsmittel" und "Umgang mit Geld II - Geldanlage, Kredit" sowie einem dazugehörigen Lehrerheft - die Publikation "Achtzehn - Die Welt steht dir offen" - die Publikation "Schule - und danach? Mein Weg zum Wunschberuf" - die Publikation "Richtig bewerben - Mein Trainingsprogramm für den Berufsstart" - die Mappe "Richtig bewerben - Mein Berufsstart" - die Publikation "Der Einstellungstest - Fit für die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz" - die Publikation "Mein Schülerpraktikum - Arbeitsheft für das Praktikum" - der Elternratgeber "Schulanfang - Ein neuer Lebensabschnitt beginnt" - der Elternratgeber "Taschengeld - Kinder den Umgang mit Geld vermitteln".



Die Materialien der Publikationsreihe Jugend und Finanzen werden gemeinschaftlich vom BVR und dem Deutschen Genossenschafts-Verlag herausgegeben. Sie sind bei vielen Genossenschaftsbanken in ihrer jeweiligen Region erhältlich.



Unterstützen lässt sich der BVR als Herausgeber des Schulserviceportals von der auf Bildungsmedien spezialisierten Agentur Eduversum. Das seit Anfang 2016 bestehende neue Webdesign des Portals entwickelte die Agentur nulleins brand creation, Berlin. An der Publikationsreihe Jugend und Finanzen beteiligte Agenturen sind Eduversum und jungvornweg. Beratung zu den Unterrichtsmaterialien des Schulserviceportals und dessen Empfehlungen zur Unterrichtspraxis leistet die Stiftung Jugend und Bildung.



