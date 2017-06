Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat BASF nach der Ankündigung von Investitionen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Dass der Chemiekonzern 400 Millionen Euro in ein Werk für Batteriematerialien in Europa investieren wolle, sei leicht positiv, schrieb Analyst James Knight in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sei die Summe nicht hoch genug, um wirklich etwas zu bewegen./ck/ajx

AFA0040 2017-06-28/12:32

ISIN: DE000BASF111