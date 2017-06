Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Nach dem "politischen Schreck" des Vortages, der erneuten Verschiebung der Abstimmung über die neue Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump, dürfte es zwar zu einer Beruhigung kommen. Neben den zuletzt schwachen US-Konjunkturdaten und den deutlich gefallenen Ölpreisen gibt es damit einen weiteren Belastungsfaktor für den Aktienmarkt. Denn die im Wahlkampf versprochenen Reformen und Maßnahmen, wozu Steuersenkungen, eine unternehmensfreundliche Gesetzgebung und eine Deregulierung gehören, lassen auch ein halbes Jahr nach seiner Amtseinführung weiter auf sich warten.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf einen wenig veränderten Start hin. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zur Wochenmitte sehr übersichtlich, es stehen lediglich die wöchentlichen US-Öllagerdaten zur Veröffentlichung an. Diese dürften aber um so mehr Einfluss auf die Ölpreise haben. Der US-Branchenverband API hatte am Vorabend einen Lageraufbau vermeldet und die Ölpreise erneut belastet. Investoren setzen allerdings bei den offiziellen Daten auf ein gegensätzliches Bild. Mit dieser Erwartung haben sich die Ölpreise aktuell wieder stabilisiert.

Daneben steht der zweite Teil des US-Bankenstresstests an, dessen Ergebnisse aber erst nach Handelsende veröffentlicht werden. Dann wird die US-Notenbank mitteilen, welche Banken grünes Licht für ihre Ausschüttungs- und Aktienrückkaufpläne bekommen - und welche nicht. Vergangenes Jahr fiel keine einzige Bank durch die Tests. Und nur zwei von ihnen durften mit ihren Kapitalplänen nicht fortfahren.

Unter den Einzelwerten geht es für die Aktie von Wells Fargo vorbörslich um 0,2 Prozent nach oben, womit sich die positive Tendenz aus dem regulären Handel des Vortages fortsetzen dürfte. Die Bank hat ihr gewerbliches Versicherungsgeschäft an USI Insurance Services verkauft. Der Schritt war von Analysten jedoch erwartet worden.

June 28, 2017

