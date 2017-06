Frankfurt - Vor der Sommerpause scheinen sich Anleger intensiv mit ihren ETF-Portfolios zu beschäftigen, so die Deutsche Börse AG."Ähnlich wie in der Woche zuvor verbuchen wir ein sehr starkes Geschäft mit Indexfonds", melde Oliver Kilian. Aktien entwickelter Märkte insbesondere aus den USA sowie Festverzinsliches stünden bei den Kunden der UniCredit hoch im Kurs. Etwa würden MSCI USA-Tracker (ISIN FR0010688275/ WKN A0REJY) mit einem deutlichen Kaufüberhang besonders rege gehandelt. Viel Nachfrage in beide Richtungen gebe es auch für S&P 500-ETFs (ISIN LU0496786657/ WKN LYX0FZ). "Hier überwogen die Zuflüsse nur leicht."

