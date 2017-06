BERLIN (dpa-AFX) - Eine gewerkschaftsnahe Expertenkommission pocht auf eine Flexibilisierung der Arbeitszeit in Deutschland. Betriebe sollten alle paar Jahre aufgefordert werden, die Arbeitszeitwünsche ihrer Beschäftigten zu erfassen, heißt es in dem am Mittwoch in Berlin präsentierten Abschlussbericht der Kommission. Die Daten sollten in konkrete, zum Beispiel für einzelne Betriebe spezifische Flexibilitätsmodelle genutzt werden. DGB-Chef Reiner Hoffmann und die Soziologin Kerstin Jürgens hatten die Kommission geleitet, initiiert hatte sie die Hans-Böckler-Stiftung.

Die Beschäftigten sollten stärker selbst über ihre Arbeitszeit entscheiden können, auch dort, wo es weder Vorgaben durch Tarifverträge noch Personal- oder Betriebsräte gibt. Die Kommission schlägt einen neuen Anspruch der Angestellten auf Erörterung von Arbeitszeit und -ort vor. Das Unternehmen solle dann begründen müssen, wenn es Wünsche ablehnt.

Die Kommission empfiehlt einen rechtlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten. Beschäftigte sollten das Recht haben, in Form von Telearbeit zu arbeiten. "Die Begründungspflicht für eine Ablehnung sollte beim Arbeitgeber liegen", so die Kommission. Niemand solle aber ins Homeoffice gezwungen werden, es solle freiwillig bleiben./bw/DP/stb

