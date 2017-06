DAX fällt auf tiefsten Stand seit Ende Mai

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® erholte sich gestern zunächst erneut Richtung 12.750 Punkte, driftete dann aber im weiteren Handelsverlauf wieder ab. Nach der schwachen Performance der US-Techwerte am Abend gab es dann heute Morgen eine ordentliche Abwärtskurslücke und der Index fiel zeitweise unter 12.550 Punkte und bringt damit die gestern avisierte "Trendfortsetzung auf der Unterseite".

Nach dem jüngsten 300 Punkte-Rutsch dürften nun zunächst erst einmal Schnäppchenjäger auf den Plan treten. Der Abwärtstrend ist unverändert intakt, kurzfristig sind allerdings Erholungen in den Bereich 12.620/60 Punkte denkbar bevor die Bären das Zepter wieder übernehmen sollten. Bullisch wird das Chartbild erst wieder oberhalb von 12.800 Punkten. Hier sind in den kommenden Handelstagen tendenziell weitere Abgaben in Richtung 12.450/12.500 Punkte denkbar.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.06.2017 - 28.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

