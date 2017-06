Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts014/28.06.2017/12:20) - Dr. Dominik Wagemann (41) wird sich künftig verstärkt um den weiteren Ausbau des Eventgeschäfts bei Vogel Business Media kümmern. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens sieht eine deutliche Entwicklung und Umsatzsteigerung dieses Geschäftsfelds in den nächsten Jahren vor. Ab 1.7.2017 verantwortet Wagemann als Chief Event Officer das Geschäftsfeld und dessen Weiterentwicklung innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe Vogel Business Media. Damit einher geht der Aufbau der Marke "Vogel Business Events" als Veranstalter von B2B-Events, zugleich wird die Organisationsstruktur weiterentwickelt. "Wir sind für unsere Kunden Kommunikations- und Wissenspartner. Der Bedarf an relevanten und innovativen Live-Plattformen wächst im Kommunikationsmix von Unternehmen genauso wie der Bedarf an hochwertiger Weiterbildung im Zuge der sich stetig wandelnden Anforderungen für berufliche Funktionsträger", kommentiert Wagemann: "Das ist ein bedeutsames Geschäftsfeld, das viele Wachstumschancen bietet. Zur Intensivierung dieses Geschäftsfelds wollen wir neben dem Ausbau des Produktportfolios weiteres Wachstum auch durch strategische Partnerschaften, Kooperationen, Beteiligungen und Zukäufe realisieren." Neben der von Ulrike Döring geleiteten Event-Unit wird zukünftig das ausgeweitete Business Development direkt von Wagemann verantwortet. Gemeinsam mit den Teams der Vogel-Medienmarken soll das Portfolio der vertikalen Branchenveranstaltungen ausgebaut werden. Zudem sollen horizontale Querschnittsthemen, Plattformen und Formate entwickelt werden, begleitend zu den aus der Digitalisierung resultierenden Transformationen der Märkte. "Ich freue mich darüber, dass Dominik Wagemann sich voll und ganz auf die Weiterentwicklung unseres strategisch wichtigen Eventgeschäfts konzentriert und die ambitionierten Wachstumsziele mit Unterstützung des gesamten Unternehmens übergreifend vorantreibt", kommentiert Matthias Bauer, Geschäftsführer von Vogel Business Media. Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Die Print- und Digital-Medien bedienen rund 20 Branchen in den Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. Weitere Angebote reichen von Messedienstleistungen über Kommunikationsservices und Communities bis zu Market Intelligence & Insights. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170628014

June 28, 2017 06:20 ET (10:20 GMT)