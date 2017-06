Aachen (ots) - Der WDR-Kinderradiokanal (KiRaKa) kommt nächste Woche (03.07. - 07.07.2017) im Rahmen seiner Programmaktion "KiRaKa kommt!" an die Viktor Frank Schule in Aachen. Zuerst stellen am Dienstag einige Kinder ihre Schule im Programm vor, indem sie den KiRaKa-Fragebogen beantworten. Am Mittwoch werden Kinder aus den 4. Klassen die KiRaKa-Nachrichten schreiben und sprechen. KiRaKa-Mitarbeiter diskutieren mit den Kindern über gute Kindernachrichten und helfen ihnen dabei, interessante Meldungen zu verfassen und vorzutragen. Ab 17.00 Uhr werden sie im Digitalradio zu hören sein und abends ab 19.05 Uhr in Auszügen auch in WDR 5. Am Donnerstag machen die Kinder selbst Radio. Sie bekommen für ihre Reportage schon am Montag Besuch von KiRaKa-Reporterin Christina Pannhausen. Am Freitag fährt eine Abordnung von Kindern nach Köln und einige Viertklässler machen live im WDR 5 KiRaKa Studio beim Ratespiel mit: Was wissen die Kinder über Nachrichten, Sport und Musik? Die Hörerinnen und Hörer des KiRaKa können ihnen am Telefon dabei helfen, die Fragen richtig zu beantworten und ein Bücher- und Hörspielpaket für die Schule zu gewinnen. Sie sind herzlich eingeladen, am Montag, 03.07., KiRaKa-Reporterin Christina Pannhausen und die beteiligten Kinder kennenzulernen und dabei zu sein, wenn sie die Reportage rund um die heißen Quellen in Burtscheid aufnehmen. Kontakt: 015128227354. Außerdem können Sie am Mittwoch, 05.07, bei der Nachrichten-Werkstatt dabei sein - gerne auch mit Fotografen. Ihr KiRaKa-Ansprechpartner vor Ort ist Jan-Philipp Wicke. Kontakt: 0176 65797149. Das KiRaKa-Team ist ab 10 Uhr in der Schule: Viktor Frank Schule, LVR-Rheinische Förderschule mit Schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Kalverbenden 89, 52066 Aachen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Karin Eul-Grams, 0221 220 6857. Sendetermine: WDR 5 KiRaKa, Dienstag 04.07., bis Freitag, 07.07., jeweils ab 19.05 Uhr, auch im Digitalradio und auf www.kiraka.de. Redaktion Susanne Kuttler



