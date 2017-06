Hamburg (ots) -



Am Donnerstag erscheint der STERN (Ausgabe 27/17) mit einem regionalen Angebot. Eine Teilauflage, die den Ballungsraum Hamburg abdeckt, ist mit einem Beihefter ausgestattet. Darin liefert die Redaktion der Hamburger Bevölkerung alles Wissenswerte rund um den G20-Gipfel: wo die Staatschef wohnen, wo die Sperrzonen sind, wo demonstriert wird, wie Bewohner sicher durch die Stadt kommen. Ein aufmerksamkeitsstarker Umhefter sorgt für hohe Sichtbarkeit an den Verkaufsstellen. Der regionale Service-Teil ergänzt das Titel-Thema der aktuellen STERN-Ausgabe: "G20-Gipfel. Festung Hamburg".



