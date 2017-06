Hannover (ots) - Bei TUI wird der Hotelwechsel ab sofort zum Erlebnis. Der weltweit führende Touristikkonzern verbindet als erster deutscher Veranstalter Hoteltransfers mit Sightseeing-Touren. Angeboten werden diese in beliebten Rundreise- und Bausteinzielen wie auf Bali und Sri Lanka sowie in Thailand, Kambodscha, Indien und Vietnam. TUI Gäste können somit bei einem Hotel-wechsel von Süd-Bali nach Ubud bereits die bekannten Tempel und kulturellen Stätten auf der Strecke besichtigen. In Thailand nutzen Urlauber den Transfer von Phuket nach Krabi oder von Bangkok nach Hua Hin für Besichtigungen. Die Sightseeing-Transfers mit privatem Guide sind ab 71 Euro vorab im Reisebüro buchbar.



Karibik, Orient und Südafrika weiter ausgebaut



"Wir erwarten für den kommenden Winter eine starke Nachfrage für die Karibik und die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch für kleinere asiatische Länder wie Vietnam, Kambodscha und Myanmar. Wir haben das Fernreise-Programm deutlich ausgebaut und insgesamt über 37.000 Hotels und 590 Rundreisen im Angebot", sagt TUI Fernreise-Chefin Katharina Schirmbeck. An der Costa Mujeres eröffnet zudem im Dezember das neu erbaute Riu Dunamar. Das Vier-Sterne-All-Inclusive-Hotel ist das 18. Riu-Haus in Mexiko. Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung und Flug kostet ab 1.452 Euro pro Person im Doppelzimmer. Im kommenden Winter sind Reisen in die Dominikanische Republik und Jamaika besonders günstig. Mit dem neuen Direktflug der Eurowings von Köln-Bonn nach Montego Bay kommt eine attraktive Flugverbindung für Jamaika-Urlauber hinzu. Der Nachfrage nach Gästehäusern wird TUI vor allem in Südafrika gerecht und stockt das Angebot an Bed & Breakfast-Hotels auf. Wer möchte, kann auch direkt bei Farmern übernachten. Das Vier-Sterne-Countryhouse Rouxwil hat lediglich drei Zimmer und wird von Farmern bewirtschaftet, die ihre Gäste auch selbst beko-chen. Drei Nächte im Doppelzimmer sind ab 195 Euro pro Person buchbar. Auch das "grünste" Hotel Afrikas ist neu bei TUI im Programm. Das Vier-Sterne-Hotel Verde liegt direkt am Flughafen von Kapstadt und wird karbonfrei und energiesparend gemanagt. Eine Nacht im Doppelzimmer ist ab 56 Euro pro Person buchbar.



Japan und Kenia sind im Kommen



In Asien gehört Japan zu den Trendzielen im Winter 2017/18. TUI bietet hier das breiteste Hotelprogramm auf dem deutschen Veranstaltermarkt an und hat zusätzlich das Rundreise-Angebot erweitert. Die Rundreise "Japan hautnah erleben" führt Urlauber von Osaka über Kyoto und Hiroshima nach Tokio und lässt viel Zeit für eigene Entdeckungen. Die Gruppenreise wird ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt, zum Beispiel mit dem futuristischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen. Zwölf Tage Rundreise ab Osaka sind ab 2.349 Euro pro Person buchbar. In Afrika erlebt Kenia in diesem Winter ein Comeback mit zweistelligen Buchungszuwächsen. Das Reiseziel ist ideal für Safaris und anschließende Badeverlängerungen. Neu ist die siebentägige Rundreise "Kenia hautnah" inklusive Walking-Safari mit einem professionellen Wildhüter, Einblick in die ökologische Energie- und Wassergewinnung sowie in die Ausbildung kenianischer Jugendlicher. Sieben Tage Rundreise sind ab/bis Mombasa ab 1.517 Euro pro Person buchbar.



Länderkombinationen im Trend



Erst die Rundreise auf Sri Lanka und danach die Badeverlängerung auf den Malediven oder der Kulturvergleich zwischen Vietnam und Kambodscha: "Länderkombinationen sind auf der Fernstrecke ein klarer Trend. Viele Gäste nutzen die Gelegenheit, nach einem langen Flug, direkt zwei oder sogar drei Länder zu sehen", erklärt Katharina Schirmbeck. Mittels Bausteinprinzip sind bei TUI unzählige Kombinationen nach ganz individuellen Vorstellungen möglich. Zur Wintersaison bietet TUI erstmalig die Kombination "Australia meets Bali" als Kurzrundreise an. Gestartet wird in Süd-Bali mit dem Flug nach Darwin. Die viertägige Tour führt die Teilnehmer in den Nationalpark Kakadu Litchfield - ideal für einen Einblick in den Norden Australiens oder als Baustein für eine individuelle Länderkombinationsreise. Die Kurzreise ab Süd-Bali ist ab 1.499 Euro pro Person buchbar.



Information und Buchung in allen TUI Reisebüros oder unter www.tui.com/fernreisen.



4.200 Zeichen



Diese Meldung sowie Fotos finden Sie auch im Pressebereich unter www.tuigroup.com.



OTS: TUI Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/31717 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_31717.rss2



Pressekontakt: Stephanie Holweg, Tel. +49(0)511 567-2110