Unterföhring



Unterföhring, 28. Juni 2017 - Ab Herbst 2017 kommen Handball-Fans bei Sky auf ihre Kosten: Neben der Velux EHF Champions League zeigt Sky ab der Saison 2017/18 auch alle Spiele der DKB Handball-Bundesliga. Sky Media bietet Werbekunden vielfältige Möglichkeiten zur Markeninszenierung im Live-Umfeld der "stärksten Liga der Welt". Die verschiedenen TV-Sponsoringpakete bieten Werbetreibenden eine umfangreiche Präsenz während der Live-Sportübertragungen der DKB Handball Bundesliga auf Sky Sport HD und weiterer Handball-Berichterstattung auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD. Darunter ein Co-Sponsoring der DKB Handball Bundesliga Übertragungen auf Sky und des ersten Handball-Talks im deutschen TV mit Stefan Kretzschmar sowie ein Kabinencam-Sponsoring während der Vorberichte.



Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Die zahlreichen Sponsoringangebote im Umfeld der DKB Handball Bundesliga und damit der zweitstärksten Ballsportart in Deutschland, ermöglichen Multichannel-Kampagnen von Free- und Pay-TV über Sky Go, und Social Media. Und mit skysport.de erweitern wir unser Portfolio um einen wichtigen, digitalen Baustein."



Mit dem Start des Sportportals skysport.de am 3. Juli erhalten Werbetreibende zudem ein neues digitales Umfeld zur Verlängerung ihrer Kampagne ins Web. Das neue Sportportal von Sky berichtet umfangreich über eine Vielzahl an Sportarten. Klassische Funktionen wie ein Transfer-Update, ein Sport-Datencenter und ein Live-Stream von Sky Sports News HD sind ebenso enthalten wie Highlight-Clips von Sky Sport und Live-Blogs von Sport-Events. Auf der Plattform sind Display-Sponsorings des redaktionellen Contents und Video-Ads buchbar. Und auch der mobile Abrufdienst Sky Go bietet Pre-Rolls im Handball-Umfeld.



Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Mit der DKB Handball Bundesliga ist Sky der definitiv erste Anlaufpunkt für Fans einer der beliebtesten Mannschaftssportart der Deutschen. Die Sportart mit ihren schnellen Ballwechseln fesselt Sportbegeisterte quer durchs Land und bietet somit Werbetreibenden eine aktivierte, emotionale Zielgruppe."



Studienergebnisse zu Handball und Handball auf Sky* Sky Seher freuen sich auf die DKB Handball Bundesliga. Das ist das Ergebnis einer durch Nielsen Sports durchgeführten Erhebung unter Sky Abonnenten. Dabei gaben 91 Prozent derjenigen, die häufig Handball sehen, an, dass die DKB Handball Bundesliga sehr gut zu Sky passt. Der Handball-Seher auf Sky ist überwiegend männlich, markentreu, qualitätsbewusst und besitzt ein überdurchschnittlich hohes Haushaltsnettoeinkommen. Laut Repucom Handball Monitor ist Handball nach Fußball die beliebteste Mannschaftssportart der Deutschen. Knapp ein Drittel der deutschen Bevölkerung hat ein starkes Interesse an dieser Sportart. Werbetreibende können von einem positiven Abstrahleffekt profitieren.



*Quelle: Sky Multisportstudie 2016/2017, Exklusive Erhebung unter Sky Abonnenten mit Nielsen Sports; Repucom Handball Monitor Juni 2016; Befragte zwischen 14 und 59 Jahren



Über Sky Media: Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 38 exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von Sky auch 23 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service Sky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie der Onlineplattform sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.



