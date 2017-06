Luxembourg/Berlin (ots) -



Wohin man schaut, dem Einhorn ist zurzeit nur schwer zu entkommen. Das magische Fabelwesen ist seit Monaten aus dem Handel nicht mehr wegzudenken und sorgt für jede Menge Diskussionen. Während Soziologen und Psychologen den Einhorn-Hype als Ausdruck einer Generation sehen, die nicht erwachsen werden will, und Trendforscher sich ihre Gedanken darüber machen, was genau diesen Hype von nahezu einzigartigem Ausmaß verursacht hat, diskutiert die Marketingfachwelt darüber, ob der Einhorn-Trend nun weiter oder zu Ende geht. Für letztere Frage zumindest hat man bei Energy Drink 28 BLACK eine diplomatische Lösung gefunden, indem man gleich zwei Einhorn-Dosen herausgebracht hat, die die verschiedenen Szenarien zeigen: einmal, wie ein Drache symbolisch den Einhorn-Trend beendet und einmal, wie das Einhorn triumphierend seinen Siegeszug weiterführt.



Kaufen kann man die 28 BLACK Einhorn-Dosen allerdings nicht. "Es gibt nur 24 Dosen von jedem Motiv, und die werden wir auf Facebook und Instagram verlosen", so Felin-Joy Sade, Marketingverantwortliche bei 28 BLACK. "Um eine der Dosen gewinnen zu können, müssen die 28 BLACK Fans nur sagen, welches Motiv sie lieber mögen. Wir sind sehr gespannt, wohin bei unserer Zielgruppe die Reise geht - "bye bye unicorn" oder "stay a bit longer unicorn".



Das Einhorn wird am 29.06. auf den 28 BLACK Facebook- und Instagram-Accounts zu sichten sein, bevor es - zumindest was 28 BLACK angeht - wieder in seiner Märchenwelt verschwindet. Auch wenn die beiden Dosen für gegensätzliche Trends stehen, was den Geschmack angeht sind sie gleich: es ist in beiden Fällen 28 BLACK Açaí drin. 28 BLACK ist ohne Taurin und künstliche Konservierungsstoffe, laktose- sowie glutenfrei und passend für den veganen Lebensstil.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



