FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa haben auch am Mittwoch die Aktienverkäufer die Oberhand. Das Umfeld für Aktien hat sich etwas eingetrübt, ausgelöst von den "falkenhaften" Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi am Dienstag. In der Folge notiert der Euro mit 1,1365 Dollar auf dem höchsten Niveau seit fast einem Jahr. Der festere Euro trübt die Stimmung vor allem für Aktien exportorientierter Unternehmen, während beispielsweise Einzelhandelsunternehmen davon eher profitieren über potenziell günstigere Einkäufe im Ausland.

Der DAX verliert am Mittag 0,5 Prozent auf 12.605 Punkte, während es für den Euro-Stoxx-50 um 0,5 Prozent auf 3.520 Punkte nach unten geht. Im Vergleich zu den Tagestiefs haben sich die Abschläge damit aber fast halbiert.

Nach den Draghi-Ausführungen sind vor allem die Anleihemärkte unter starken Abgabedruck geraten, die Renditen also kräftig gestiegen. Die deutsche Zehnjahresrendite beispielsweise von 0,25 am Vortag auf aktuell 0,40 Prozent. Mario Draghi hatte die Bereitschaft zu einer Anpassung der ultraexpansiven EZB-Geldpolitik an die anhaltende Konjunkturerholung angedeutet und zudem die Erwartung geäußert, dass sich das anziehende Wirtschaftswachstum auch auf die Inflation niederschlagen werde.

Anleihestratege Dirk Goiny betont, dass der EZB-Präsident bei der Fortsetzung des Notenbankenforums im portugiesischen Sintra im Verlauf des Mittwochs die Gelegenheit hat, seine Aussagen noch in einen anderen Kontext zu rücken, sofern er sich von den Kapitalmärkten falsch verstanden fühlen sollte.

Größte Verlierer am Aktienmarkt sind Technologietitel mit einem Minus von 1,1 Prozent, die sich damit den entsprechenden US-Vorgaben anschließen. Aktien aus dem Finanzsektor laufen dagegen besser als der breite Markt, weil Banken und Versicherer vom derzeit steigenden Zinsniveau profitieren. Technologieunternehmen gelten dagegen als eher negativ mit dem Zinsniveau korreliert, außerdem geht seit einigen Wochen die Sorge vor zu weit gelaufenen Kursen im Technologiesegment um. Der Stoxx-Bankenindex geht es um 0,3 Prozent nach oben.

Nestle kauft eigene Aktien für 20 Milliarden Franken

Für Gesprächsstoff sorgt erneut Nestle, die Aktie legt um 1,7 Prozent zu auf 85,75 Franken. Der Schweizer Lebensmittelkonzern will in den kommenden drei Jahren bis zu 20 Milliarden Schweizer Franken für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Erst am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass der Hedgefonds Third Point LLC des aktivistischen Investors Daniel Loeb bei Nestle eingekauft hat. Er dürfte den Druck auf das Nestle-Management erhöhen, das Wachstum anzukurbeln.

Experten bemängeln indes, dass Nestle Aktien kaufe, die bereits extrem hoch bewertet seien, sich der Rückkauf also nur wenig wertsteigernd auswirken werde. Durch den Aktienrückkauf dürfte das erwartete 2020er Ergebnis gerade mal um 3 Prozent steigen, glaubt Jefferies. Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen ihre Gewinnschätzung um 5 Prozent und das Kursziel von 85 auf 90 Franken.

Der niederländische Staat will seine Beteiligung an der Bank ABN Amro reduzieren. Der Anteil soll auf 63 Prozent von 70 Prozent verringert werden. Die 65 Millionen Aktien sollen für je 22,75 Euro verkauft werden, was dem Staat rund 1,5 Milliarden Euro bescheren würde. Die ABN-Aktie notiert 2,1 Prozent leichter bei 22,75 Euro.

Philips hat eine Übernahme mitgeteilt. "Die Übernahme ist auf den ersten Blick teuer", sagt ein Marktteilnehmer. Philips bewertet das US-Unternehmen Spectranetics mit 1,9 Milliarden Euro, entsprechend einer Prämie von 27 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag an der Nasdaq. Philips geben um 1,1 Prozent nach.

Bayer mit Monsanto-Zahlen im Fokus

Die Aktionäre von Bayer (Kurs minus 1 Prozent) warten gespannt auf die um 14.00 Uhr anstehenden Geschäftszahlen von Monsanto. Der Leverkusener Konzern will mit dem Kauf von Monsanto, der teuersten Übernahme in der Firmengeschichte, die derzeit von den Wettbewerbsbehörden geprüft wird, das Agrargeschäft massiv ausbauen. In den USA wurde erst kürzlich das glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel von Monsanto auf die schwarze Liste der möglicherweise krebserregenden Stoffe gesetzt.

Lufthansa gehören zu den wenigen Gewinnern im DAX. Der Kurs steigt um 1,7 Prozent auf 19,66 Euro und markiert neue Jahreshochs. Händler verweisen auf Berichte, nach denen es im Streit mit Fraport um die Gebühren eine Einigung gibt. Demnach könnte Eurowings die gleichen günstigen Konditionen bekommen wie Ryanair. Fraport gewinnen 0,2 Prozent zurück, Ryanair geben 0,8 Prozent nach.

In der dritten Reihe steigt der Kurs von OHB um 1,5 Prozent. Das deutsche Raumfahrtunternehmen hatte erst jüngst den Auftrag für acht weitere Satelliten des europäischen Ortungssystems Galileo erhalten und nun weitere Aufträge mitgeteilt; diesmal über 310 Millionen Euro mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

