Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat das Schwergewicht Nestlé einmal mehr die Führungsrolle übernommen. Die Kursgewinne nach dem am Vorabend angekündigten Aktienrückkaufprogramm sorgen dafür, dass sich der Leitindex SMI bis zum Mittag gegen den insgesamt schwächeren Einfluss der Börsen in Übersee und Europa stemmen kann. Er pendelt dabei in einer engen Spanne zwischen Plus und Minus.

Der Markt befinde sich aktuell in einer Konsolidierung, erklärt ein Händler. So hätten die Kursgewinne von Novartis in der Vorwoche und die Aufschläge bei Nestlé am Montag und dem heutigen Mittwoch dabei geholfen, den SMI wieder über die Marke von 9'000 Punkten zu hieven. Dass es sich nicht um eine Korrektur handle, zeige die Tatsache, dass das Marktvolumen an den schwächeren Tagen verhalten sei, während es mit steigenden Kursen merklich anziehe. Für den Markt sei ein Anstieg in diesen eher homöopathischen Dosen gesünder als wenn der Markt heiss laufe, ergänzt der Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 12.15 Uhr mit einem Plus von 0,04% bei 9'076,51 Punkten nahezu unverändert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,22% auf 1'419,99 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,04% auf 10'294,13 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Minus, vier ...

