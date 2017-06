Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Der Autozulieferer sei durch die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen mit großen Risiken konfrontiert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. So erziele Schaeffler mehr als die Hälfte des Umsatzes mit Produktion im Zusammenhang mit klassischen Verbrennungsmotoren und Antriebssträngen./mis/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0045 2017-06-28/13:21

ISIN: DE000SHA0159