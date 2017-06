3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power S.A. erhält Zustimmung der Aktionäre auf ordentlicher Jahreshauptversammlung in Luxemburg

3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K), die Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Strommärkte, gibt bekannt, dass alle den Aktionären auf der ordentlichen Jahreshauptversammlung (HV) am 28. Juni 2017 präsentierten Beschlussvorschläge mit Mehrheiten von über 99 % bewilligt wurden.

Auf der HV trafen die Aktionäre u.a. folgende Beschlüsse:

- Bewilligung des Jahresabschlusses des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2016;

- Beschlussfassung über die Fortführung der Gesellschaft in Übereinstimmung mit Art. 100 des Gesetzes über Handelsgesellschaften, in der aktuellen Fassung;

- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016;

- Entlastung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 (zum 31. Dezember 2016), für die in diesem Zeitraum erfolgten Tätigkeiten.

Über 3W Power/AEG Power Solutions:

3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K).

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot für Wertpapiere von 3W Power noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Tausch solcher Wertpapiere dar. Die Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, zu denen unter anderem Angaben gehören, die unsere Erwartungen, Absichten, Prognosen, Schätzungen und Annahmen zum Ausdruck bringen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf einer angemessenen Bewertung und Einschätzung durch die Geschäftsführung, unterliegen aber Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs von 3W Power liegen und grundsätzlich schwierig vorherzusagen sind. Die Geschäftsführung und das Unternehmen können und werden unter keinen Umständen eine Garantie für künftige Ergebnisse oder Erträge von 3W Power übernehmen. Die tatsächlichen Ergebnisse von 3W Power können erheblich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen tatsächlich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Daher werden Investoren davor gewarnt, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen als Grundlage für ihre Investitionsentscheidungen in Bezug auf 3W Power zu verwenden. 3W Power übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Mitteilung gemachte zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Für weitere Informationen:

Christian Hillermann Hillermann Consulting

Investor Relations für AEG Power Solutions

Tel.: +49 40 320 279 10 Email: investors@aegps.com

