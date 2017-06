Hamburg (ots) -



Am vergangenen Wochenende hat Motsi Mabuse, 36, auf Mallorca ihre Hochzeit mit dem Tänzer Evgenij Voznyuk, 33, gefeiert. GALA zeigt diese Woche exklusiv Bilder von dem Fest, an dem auch prominente Gäste wie Joachim Llambi und Jorge González teilnahmen. Was für die "Let's Dance"-Jurorin am emotionalsten war? "Jeder Gast hat ganz spontan eine kleine Rede für uns gehalten. Das hat uns sehr berührt", so Mabuse.



Über ihre Liebe sagt die Tänzerin, die seit zwei Jahren mit Voznyuk zusammen ist: "Wir sind wie Feuer und Wasser. Ich liebe die Ruhe, die er ausstrahlt. Ich bin sehr offen, sehr laut, sehr präsent - wie man mich eben auch aus dem Fernsehen kennt. Unsere Liebe ist wie Paso Doble und Rumba. Extrem intensiv, unglaublich dramatisch, sehr leidenschaftlich. Und Kampf."



