Zürich (pts017/28.06.2017/13:00) - Die Swiss Market Maker & Securities AG ist eine Datenquelle im Umfeld von Private Equity. Sie veröffentlicht Bewertungskurse und Marktdaten von ausserbörslich gehandelten Instrumenten über anerkannte Marktdatensysteme. OTC-Kursmeldungen Der Bewertungskurs wird einmal täglich fixiert. Er kann dem Schlusskurs entsprechen, wird aber auch häufig aus den letzten Umsätzen eines Tages berechnet. Die Bewertungskurse und Marktdaten gelten als Parameter sowie Richtungsweiser für Anleger und Investoren. Mit unseren Publikationsangeboten erreichen Sie täglich mehrere Millionen Menschen, die das Geschehen an den Finanzmärkten aktiv verfolgen. Informationen gelangen zielgruppengenau zu Anlegern, Beratern, Vertriebsorganisationen und allen, die sich beruflich oder privat mit dem Finanzsektor beschäftigen. Nebst der Vision ein führendes Unternehmen im internationalen OTC-Markt zu werden, strebt die Swiss Market Maker & Securities AG nach grösseren Zielen. Finanzrevolution - Blockchain Das Trading des 21. Jahrhunderts hat begonnen. Eine neue Technologie namens Blockchain ist auf dem Vormarsch und wird die Finanzbranche von Grund auf verändern. Die Blockchain oder auch das "Internet der Werte" transportiert Kryptowährungen- und Wertpapiere direkt von User zu User. Transaktionen können jederzeit über das Internet, Landes- und Bankenunabhängig durchgeführt werden. Blockchain ermöglicht Transaktionen direkt zwischen den Teilnehmern ohne Einbezug eines kostenpflichtigen Intermediär. Neue Märkte werden eröffnet. Zum ersten Mal in der Finanzgeschichte können Wertpapiere aus allen Herren Ländern grenzenlos gehandelt werden. Asiatische Investoren können so problemlos in Europäische Firmen investieren und umgekehrt. Der Prozess zur Wertübertragung mit Banken als Intermediär ist seit über 150 Jahren der gleiche. Blockchain kann das grundlegend verändern. Die Abwicklung von Transaktionen und die Übertragung von Werten dauert in der Blockchain nicht mehr Tage, sondern wenige Minuten. Als eines der ersten Informationsdienstleistungsunternehmen überträgt die Swiss Market Maker & Securities AG reale Finanzdaten in den aufstrebenden Krypto Markt. Um unsere Visionen wahr werden zu lassen und die Blockchain auf NEM Technologie zu fördern, haben wir uns dazu entschlossen, einen Teil unserer Aktien in Blockchain Wertpapiere umzuwandeln. Mehr Informationen erfahren Sie auf unseren Webseiten: http://www.SwissMarketMaker.com und http://www.PrivateEquityQuote.com (Ende) Aussender: Swiss Market Maker & Securities AG Ansprechpartner: Faruk Imsak Tel.: +41 44 313 96 96 E-Mail: info@swissmarketmaker.com Website: www.swissmarketmaker.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170628017

June 28, 2017 07:00 ET (11:00 GMT)