Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.59 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.422,30 +0,07% +8,31% Euro-Stoxx-50 3.523,12 -0,43% +7,07% Stoxx-50 3.179,21 -0,39% +5,60% DAX 12.609,31 -0,49% +9,83% FTSE 7.434,56 +0,00% +4,08% CAC 5.243,20 -0,29% +7,83% Nikkei-225 20.130,41 -0,47% +5,32% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,22 -4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,13 44,24 -0,2% -0,11 -22,4% Brent/ICE 46,59 46,65 -0,1% -0,06 -20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,17 1.247,20 +0,5% +5,97 +8,8% Silber (Spot) 16,81 16,70 +0,7% +0,11 +5,6% Platin (Spot) 921,65 921,50 +0,0% +0,15 +2,0% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,3% -0,01 +4,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Nach dem "politischen Schreck" des Vortages, der erneuten Verschiebung der Abstimmung über die neue Gesundheitsreform von US-Präsident Donald Trump, dürfte es zwar zu einer Beruhigung kommen. Neben den zuletzt schwachen US-Konjunkturdaten und den deutlich gefallenen Ölpreisen gibt es damit einen weiteren Belastungsfaktor für den Aktienmarkt. Denn die im Wahlkampf versprochenen Reformen und Maßnahmen, wozu Steuersenkungen, eine unternehmensfreundliche Gesetzgebung und eine Deregulierung gehören, lassen auch ein halbes Jahr nach seiner Amtseinführung weiter auf sich warten. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zur Wochenmitte sehr übersichtlich, es stehen lediglich die wöchentlichen US-Öllagerdaten zur Veröffentlichung an. Diese dürften aber um so mehr Einfluss auf die Ölpreise haben. Der US-Branchenverband API hatte am Vorabend einen Lageraufbau vermeldet und die Notierungen erneut belastet. Investoren setzen aber bei den offiziellen Daten auf ein gegensätzliches Bild. Mit dieser Erwartung haben sich die Ölpreise aktuell wieder stabilisiert. Daneben steht der zweite Teil des US-Bankenstresstests an, dessen Ergebnisse aber erst nach Handelsende veröffentlicht werden. Dann wird die US-Notenbank mitteilen, welche Banken grünes Licht für ihre Ausschüttungs- und Aktienrückkaufpläne bekommen - und welche nicht. Vergangenes Jahr fiel keine einzige Bank durch die Tests. Und nur zwei von ihnen durften mit ihren Kapitalplänen nicht fortfahren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 Monsanto Co, Ergebnis 3Q, St. Louis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa haben auch am Mittwoch die Aktienverkäufer die Oberhand. Das Umfeld für Aktien hat sich etwas eingetrübt, ausgelöst von den "falkenhaften" Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi am Dienstag. In der Folge notiert der Euro mit 1,1365 Dollar auf dem höchsten Niveau seit fast einem Jahr. Der festere Euro trübt die Stimmung vor allem für Aktien exportorientierter Unternehmen, während beispielsweise Einzelhandelsunternehmen davon eher profitieren über potenziell günstigere Einkäufe im Ausland. Größte Verlierer sind Tech-Werte mit einem Minus von 1,1 Prozent, die sich den entsprechenden US-Vorgaben anschließen. Aktien aus dem Finanzsektor laufen dagegen besser als der breite Markt, weil Banken und Versicherer vom derzeit steigenden Zinsniveau profitieren. Technologieunternehmen gelten dagegen als eher negativ mit dem Zinsniveau korreliert, außerdem geht seit einigen Wochen die Sorge vor zu weit gelaufenen Kursen im Technologiesegment um. Der Stoxx-Bankenindex geht es um 0,3 Prozent nach oben. Für Gesprächsstoff sorgt erneut Nestle, die Aktie legt um 1,7 Prozent zu auf 85,75 Franken. Der Lebensmittelkonzern will in den kommenden drei Jahren bis zu 20 Milliarden Franken für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Erst am Wochenende war bekannt geworden, dass der Hedgefonds Third Point LLC des aktivistischen Investors Daniel Loeb bei Nestle eingekauft hat. Er dürfte den Druck auf das Nestle-Management erhöhen, das Wachstum anzukurbeln. Der niederländische Staat will seine Beteiligung an der Bank ABN Amro reduzieren. Der Anteil soll auf 63 Prozent von 70 Prozent verringert werden. Die 65 Millionen Aktien sollen für je 22,75 Euro verkauft werden, was dem Staat rund 1,5 Milliarden Euro bescheren würde. Die ABN-Aktie notiert 2,1 Prozent leichter bei 22,75 Euro. Philips hat eine Übernahme mitgeteilt. "Die Übernahme ist auf den ersten Blick teuer", sagt ein Teilnehmer. Philips bewertet das US-Unternehmen Spectranetics mit 1,9 Milliarden Euro, entsprechend einer Prämie von 27 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag an der Nasdaq. Philips geben um 1,1 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Di, 17.13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1357 -0,17% 1,1376 1,1290 +8,0% EUR/JPY 127,42 -0,29% 127,79 126,72 +3,7% EUR/CHF 1,0910 +0,02% 1,0908 1,0892 +1,9% EUR/GBP 0,8858 -0,24% 0,8879 1,1318 +3,9% USD/JPY 112,18 -0,13% 112,33 112,25 -4,0% GBP/USD 1,2824 +0,09% 1,2812 1,2778 +3,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Technologiewerte haben ihre globale Achterbahnfahrt am Mittwoch in Asien fortgesetzt. Nachdem sie in den USA sehr schwach gelegen hatten, setzte sich dieser Trend vor allem auf Taiwan und in Südkorea fort. Insgesamt dominierten zum Handelsende der meisten Börsen ganz klar die Minuszeichen, nachdem sich die verschiedenen Handelsplätze der Region Ostasien zunächst noch sehr widerstandsfähig gezeigt hatten. Als Belastungsfaktor wurden die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi genannt, der am Vortag die in Europa gedämpfte Inflation einzig auf Sonderfaktoren zurückgeführt hatte. Zudem hatte Draghi die Bereitschaft zur Anpassung der Geldpolitik an die anhaltende Konjunkturerholung unterstrichen. Im Handel wurde dies dahingehend interpretiert, dass der Startschuss für den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik der EZB nicht mehr fern ist. Gestiegene bzw. sich erholende Rohstoffpreise bescherten der rohstofflastigen Börse in Australien ein ebenso rares wie deutliches Plus - das deutlichste seit einer Woche. In Tokio drückte der Yen-Stärke den Nikkei-225 ins Minus, der Schanghai-Composite drehte spät in negatives Terrain.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) ziehen am Mittwoch deutlicher an. Im Handel wird zum einen darauf verwiesen, dass das erste Halbjahr bisher gut verlaufen sei. Mit der Sommerflaute vor Augen würden Gewinne mitgenommen, zudem positionierten sich Investoren etwas defensiver. "Wenn geringere Liquidität strukturelle Portfolioanpassungen noch schwieriger macht, wird die derzeitige 'Buy the Dip' Mentalität auf die Probe gestellt", heißt es von den Strategen der Commerzbank. Wenn die Sorge wegen einer falkenhafteren EZB anhalte, könnten schon bald die Auswirkungen steigender Zinsen auch im Credit-Segment stärker zu spüren sein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF investiert rund 200 Millionen Euro in Ibuprofen-Kapazitäten

Um die weltweit steigende Nachfrage nach dem Pharmawirkstoff Ibuprofen zu decken, investiert der Chemieriese BASF insgesamt rund 200 Millionen Euro in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Am Standort Ludwigshafen soll bis 2021 die erste World-Scale-Anlage für Ibuprofen in Europa entstehen, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.

Prosiebensat1 verkauft Media-for-Equity-Beteiligungen

Der Medienkonzern Prosiebensat1 Media SE hat einen Großteil seines Media-for-Equity-Portfolios an den US-Private-Equity-Fonds Lexington Partners verkauft. Im Zuge der Transaktion werden nach Unternehmensangaben bis zu 16 Minderheitsbeteiligungen der Finanztochter Sevenventures und anderer Konzerngesellschaften an den neu gegründeten Fonds Crosslantic Capital übertragen. Lexington erwerbe an diesem Fonds die Mehrheit, Sevenventures bleibe als strategischer Medienpartner mit einem Minderheitsanteil von rund 24,5 Prozent beteiligt. Der Verkaufserlös liege im mittleren zweistelligen Millionen Euro-Bereich.

Evonik plant Hybridanleihe über 500 Millionen Euro

Die Evonik Industries AG will zur Finanzierung des geplanten Zukaufs des Silica-Geschäfts von JM Huber Geld am Kapitalmarkt einsammeln. Das Unternehmen aus Essen plant nach eigener Angabe erstmals eine Hybridanleihe im Volumen von 500 Millionen Euro. Beauftragt worden seien damit die Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Citi und Credit Suisse. Der Zeitpunkt der Emission sei noch offen.

Rheinmetall soll für 370 Mio EUR Soldatenausrüstung liefern

Rheinmetall soll der Bundeswehr in den nächsten drei Jahren 68 Zugausstattungen des Soldatensystems IdZ-ES liefern. Der Auftrag hat nach Angaben des Rüstungskonzerns ein Bruttovolumen von 370 Millionen Euro.

Norma Group erhält Großauftrag für Urea-Transportsysteme

Die Norma Group SE hat von einem italienischen Automobilhersteller einen Großauftrag für Urea-Transportsysteme (UTS) erhalten. Von 2018 bis mindestens 2023 wird der Verbindungstechnologiespezialist nach eigenen Angaben dafür jährlich rund 340.00 Kunststoffleitungen an seinem serbischen Standort produzieren.

Evotec kooperiert mit Censo Biotechnologies

