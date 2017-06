London (ots) - Valentinstag ist nur einmal im Jahr? Stimmt nicht ganz. Während in unseren Breitengraden der Tag der Liebenden am 14. Februar zelebriert wird, feiert man in China im August. Das genaue Datum des Qixi-Festes richtet sich nach dem chinesischen Mondkalender, 2017 fällt es auf den 28. August. Diese drei Amans eignen sich besonders gut, um den "Sommer-Valentinstag" ganz romantisch zu genießen.



Amanfayun, Hangzhou, China: Der Spaziergang zur ewigen Liebe In einem friedlichen Tal, umgeben von sattgrünen Teefeldern, liegt Amanfayun. Ganz in der Nähe des Resorts mit seinen 47 Dorfhäusern liegt der malerische West Lake. Ein morgendlicher Spaziergang entlang des Ufers ist nicht nur extrem romantisch, sondern auch eine Investition: Laut Tradition werden Paare für immer zusammen bleiben, wenn sie es schaffen, den ganzen Weg Hand in Hand zu spazieren.



Amangani, Wyoming, USA: Zu zweit die Jahrhundert-Sonnenfinsternis erleben Der ultimative Romantik-Spot für diesen Sommer ist das Amangani. Denn hier erleben Gäste ein faszinierendes Naturspektakel, das es so zuletzt 1918 gab: Am 21. August wird sich eine totale Sonnenfinsternis über die ganzen USA erstrecken; besonders gut sichtbar wird sie in Wyoming sein. Um 11:35 Uhr erreicht sie hier ihren Höhepunkt - begleitet von ergreifend schöner Streichmusik am Resort-Pool. Ein einmaliges, magisches Erlebnis, das zwei Menschen für immer verbindet.



Amanpulo, Philippinen: Romantik auf einer (fast) einsamen Insel Ein Strand mit Kokospalmen und weißem Sand ist die ideale Kulisse für eine Auszeit zu zweit. Für Verliebte bietet das Amanpulo auf der Privatinsel Pamalican das "Romance at Amanpulo"-Package an: direkt am Strand wird das Paar mit Champagner und Canapés empfangen. Im Übernachtungspreis inbegriffen sind unter anderem ein privates Beach-Barbecue, Massagen im Spa, eine Sundowner-Cruise und eine Segnung am Strand.



