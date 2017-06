Wien - Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment und der Small- und Mid-Caps-Spezialist Fokus Fund Advisors starten den Fokus Fund Germany + (ISIN DE000A2DMVZ6/ WKN A2DMVZ), so die Experten von "FONDS professionell".Der Mischfonds setze auf eine fundamentale "Long-Only-Strategie" mit Schwerpunkt auf deutschen Nebenwerten, wie aus der Pressemitteilung hervorgehe. Ein weitere Einnahmequelle des Portfolios, das zu Absicherungszwecken in Futures investieren und flexibel Aktien und Renten nutzen könne, seien Sondersituationen von Unternehmen, beispielsweise anstehende Übernahmen, bei den Altaktionäre per Barangebot aus dem Unternehmen herausgedrängt werden sollten ("Squeeze-Out").

