Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Mittwoch in der Nähe seines höchsten Standes seit einem Jahr gehalten und auch der Franken notiert zum US-Dollar so fest wie zuletzt im August 2016. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1365 US-Dollar. Zuvor war sie mit 1,1388 Dollar auf den höchsten Stand seit dem Brexit-Votum vor gut einem Jahr gestiegen.

Der US-Dollar legte zum Franken nach dem Erreichen eines Mehrmonatstiefs bis zum Mittag wieder etwas zu. Er stieg über die Marke von 0,96 CHF und ging am Mittag bei 0,9604 CHF um. Auch ...

