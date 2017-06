Liebe Trader,

das Wertpapier des Internetgiganten Alphabet markierte vor kurzem noch ein Allzeithoch bei etwas mehr als 1000,- US-Dollar, drehte zu Beginn dieses Monats allerdings wieder zur Unterseite ab und fiel in einer ersten Verkaufswelle auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 zurück. Kurz darauf etablierten Markteilnehmer eine entgegengesetzte Trendbewegung, die sich jedoch in einer bärischen Flagge präsentiert und im gestrigen Handel regelkonform zur Unterseite aufgelöst worden ist. Dabei kam es erneut zu einem Rücksetzer auf die 50-Tage Durchschnittslinie, weitere Abgaben dürften jedoch noch folgen, sodass die zweite anstehende Verkaufswelle nun komplettiert werden sollte und hervorragende Short-Chancen auf kurzfristiger Basis bietet.

Short-Chance:

Sobald es unter die gestrigen Tagestiefs von 947,09 US-Dollar abwärts geht, ist mit einem Rücksetzer zunächst auf die Juni-Tiefs bei 936,79 US-Dollar zu rechnen. Darunter sollte es schließlich bis in den Bereich von rund 920,00 US-Dollar weiter runter gehen - ob die knapp darunter gelegene Kurslücke im Zuge dessen noch geschlossen wird, muss sich erst noch zeigen. Wenn ja, sind weitere Abgaben auf 893,37 US-Dollar zu erwarten, wodurch auch die mögliche Rendite-Chance enorm gesteigert werden kann. Eine passende Verlustbegrenzung sollte allerdings nicht fehlen und ist zunächst oberhalb von 970,00 US-Dollar anzusetzen, bei weiter nachlassenden Kursnotierungen ist das Niveau entsprechend nachzuziehen. Für eine deutliche Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes müsste die Aktie von Alphabet mindestens über das Niveau von 1000,- US-Dollar ansteigen, erst dann kann ein Gipfelsturm erfolgen, darüber wäre sogar ein Kursanstieg an die Marke von 1100,- US-Dollar vorstellbar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 947,00 US-Dollar

Kursziel: 920,00 / 900,00 / 893,37 US-Dollar

Stopp: > 970,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 23,00 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Alphabet Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 948,09 US-Dollar; 13:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

