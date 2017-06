Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kreditvergabe im Euroraum wächst mit stabiler Rate

Am Kreditmarkt im Euroraum geht es weiter Schritt für Schritt aufwärts. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Geldmengenbericht mitteilte, stieg das Volumen der an nicht-finanzielle Unternehmen vergebenen Buchkredite im Mai mit einer Jahresrate von 2,4 (Vormonat: 2,4) Prozent. Dahinter steckte ein monatlicher Anstieg des (um Verbriefungen und Verkäufe bereinigten) Kreditvolumens von 10 Milliarden Euro. Im Vormonat waren neue Kredite für 11 Milliarden Euro vergeben worden.

Warum Zentralbanken fallende Ölpreise fürchten sollten

Als die Ölpreise sich von ihrem Tiefpunkt im Jahr 2016 erholten, gab das auch der Inflation einen gewissen Auftrieb. Doch inzwischen fallen die Ölpreise wieder - mit unangenehmen Konsequenzen für Märkte und Zentralbanker. EZB-Chef Mario Draghi sagte am Dienstag, dass die Inflation dadurch belastet werde, dass es keine klaren Aufwärtstrends bei Öl- und Rohstoffpreisen gibt. Seit rund drei Jahren liegt die Inflation in der Eurozone bei knapp einem Prozent.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 2,7 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 2,7 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 27 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,4 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 3,1 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 3,1 Milliarden an sieben Banken zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatte nur eine Bank eine Summe von 35 Millionen nachgefragt und erhalten.

DIW erwartet halbes Prozent Wachstum im zweiten Quartal

Die Konjunktur bleibt hierzulande auch im zweiten Quartal laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) unter Dampf. Die Berliner Ökonomen erwarten im Vergleich zum ersten Quartal ein Wachstum von 0,5 Prozent. "Die euphorische Stimmung in den Unternehmen spricht dafür, dass die deutsche Wirtschaft das rasante Tempo des Auftaktquartals nahezu halten kann", kommentierte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner.

IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt erstmals seit über einem Jahr

Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Juni erstmals seit März 2016 wieder gesunken. Nach Angaben des IAB gab der Indikator um 0,3 Punkte auf 104,2 nach. Ursache ist eine weniger positive Einschätzung der Aussichten für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit.

Mehr als 17.000 Einkommensmillionäre in Deutschland

In Deutschland haben 17.400 der Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen im Jahr 2013 Einkünfte von mindestens 1 Million Euro gehabt. Das waren knapp 2.800 Steuerpflichtige mehr als noch 2010, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das Durchschnittseinkommen der Einkommensmillionäre betrug demnach 2,7 Millionen Euro.

Stimmung in Frankreich auf höchstem Stand seit zehn Jahren

Mit der Hoffnung auf einen politischen Neuanfang und eine Besserung der wirtschaftlichen Lage steigt die Stimmung der französischen Verbraucher sprunghaft. Der von der Statistikbehörde Insee erhobene Index legte im Juni um 5 Punkte auf 108 Zähler zu. Das ist der höchste Stand seit Juni 2007. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten mit einem stabilen Wert von 103 Punkten gerechnet.

Französische Regierung gibt Startschuss für umstrittene Arbeitsmarktreform

Die französische Regierung hat den Startschuss für ihre umstrittene Arbeitsmarktreform gegeben. Bei einer Kabinettssitzung brachte die Regierung am Mittwoch in Paris ein Gesetz auf den Weg, das Staatschef Emmanuel Macron eine Lockerung des Arbeitsrechts über Verordnungen erlauben soll. Damit will der sozialliberale Präsident seine Reform schneller umsetzen, als wenn sie den üblichen parlamentarischen Weg ginge.

Immer mehr Internet-Nutzer von weltweiter Hacker-Atacke betroffen

Die neue weltweite Cyber-Attacke auf Computersysteme weitet sich offenbar aus. Das auf Internet-Sicherheit spezialisierte Unternehmen Kaspersky Labs sprach am Mittwoch von mehr als 2.000 Opfern allein in den offensichtlich besonders betroffenen Ländern Russland und Ukraine. Auch aus deutschen Unternehmen wurden Probleme gemeldet; in Indien traf die Attacke unter anderem den größten Container-Hafen des Landes in Mumbai.

Kabinett billigt Schäubles Budgetplan für 2018 und darüber hinaus

Die Bundesregierung will auch 2018 eine schwarze Null im Bundeshaushalt erreichen und sieht für die Jahre danach bis 2021 insgesamt knapp 15 Milliarden Euro Spielraum beim Bund, um zum Beispiel Steuersenkungen zu finanzieren. Das sehen die Budgetplanungen von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) vor, die das Kabinett nach den Angaben des Bundespresseamtes billigte.

CDU-Politiker Günther ist neuer Ministerpräsident Schleswig-Holsteins

Siebeneinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist CDU-Landeschef Daniel Günther zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. 42 von 73 Abgeordneten im Kieler Landtag stimmten am Mittwoch für den 43-Jährigen. Günther wird künftig an der Spitze einer Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP regieren.

EU verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland um sechs Monate

Nach dem grünen Licht des EU-Gipfels hat die Europäische Union ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise um weitere sechs Monate verlängert. Wie der EU-Rat mitteilte, wurden die Strafmaßnahmen bis zum 31. Januar 2018 verlängert. Alle 28 Mitgliedstaaten hätten dem wie erforderlich einstimmig zugestimmt. Die Sanktionen richten sich unter anderem gegen russische Staatsbanken und die wichtige russische Öl- und Gasindustrie.

Oettinger sieht Lücke im EU-Haushalt von rund 20 Mrd Euro pro Jahr

Wegen des Brexit und neuer Aufgaben für die EU sieht Haushaltskommissar Günther Oettinger eine Finanzierungslücke von jährlich rund 20 Milliarden Euro im EU-Budget. "Alleine der Ausstieg des Vereinigten Königreichs lässt uns mit einem Einnahmeminus von mindestens 10 Milliarden Euro pro Jahr zurück", erklärte Oettinger. Hinzu kämen "neue Prioritäten wie Migration oder Verteidigung". "Die Gesamtlücke könnte deshalb bis zu doppelt so hoch ausfallen."

Katar kritisiert Saudi-Arabiens harte Haltung in diplomatischer Krise

Katar hat die Weigerung Saudi-Arabiens scharf kritisiert, über seine Forderungen an das Golfemirat zu verhandeln. "Es verstößt gegen die Prinzipien internationaler Beziehungen, einfach Forderungslisten vorzulegen und sich dann zu weigern, darüber zu verhandeln", sagte Katars Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nach Gesprächen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson in Washington.

