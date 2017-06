Köln (ots) - Was hat der Single von heute eigentlich schon für Dates erlebt? Flirtcoach Horst Wenzel, Geschäftsführer der Flirt University, geht den Dating-Erfahrungen von Singles auf den Grund. Unter den über drei Millionen Mitgliedern der Bildkontakte-Community führte er eine Befragung durch, an der sich 1389 Männer und Frauen beteiligten. Seine Umfrage förderte interessante Ergebnisse zutage.



Den Flirtpartner beeindruckt man nicht mit einem tollen Parfüm



Auch Statussymbole, wie einen tollen Job oder viel Geld zu haben, stellen die Befragten hinten an. "Vielmehr stehen Werte wie Charakter und Sinn für Humor an erster Stelle", erläutert Christian Kirschey, Geschäftsführer von bildkontakte.de. "Knapp 80 Prozent der Befragten gaben an, zu glauben, ihr Gegenüber damit zu beeindrucken." Über die Hälfte der befragten Frauen und Männer schreiben allerdings auch einem gepflegten Äußeren eine bedeutsame Rolle zu. Um Eindruck zu schinden, folgt Intelligenz erst auf dem dritten Platz, und das bei einer Nennung von nur knapp 25 Prozent sogar mit deutlichem Abstand.



Durchschnittlich nehmen sich die meisten Befragten zwischen einer halben und einer Stunde Zeit, um sich für das anstehende Date fertig zu machen. Extra neue Kleidung wird dabei in der Regel nicht gekauft. 51 Prozent der Männer und 48 Prozent der Frauen geben an, etwas Passendes zum Anziehen in ihrem Kleiderschrank zu haben.



Er zahlt - oder etwa nicht?



Lässt sich die Frage, wer die Rechnung nach dem ersten Date begleicht, klassisch mit "er zahlt" beantworten? 51 Prozent der männlichen Teilnehmer denken so. Vor allem Frauen finden allerdings, dass sie anbieten sollten, ihren Teil der Rechnung zu übernehmen. Wie teuer das erste Date wird, hängt natürlich stark davon ab, was auf dem Programm steht. Die Umfrage zeigt, dass 49 Prozent der Frauen und 60 Prozent der Männer ihre schlechtesten ersten Dates in Cafés oder Restaurants hatten. Der Kinobesuch erscheint dagegen eine recht sichere Variante zu sein.



Furchtbare Dates können überall vorkommen



Der Ort des Dates ist aber längst kein Garant für die gegenseitige Sympathie. Die Befragten machten an ganz unterschiedlichen Orten negative Dating-Erfahrungen. Genannt wurden unter anderem Dates am Bahnhof, in der Sauna oder im Supermarkt. Selbst bei Ikea wurden schon furchtbare Dates durchgestanden, und wieder andere hatten ihr schrecklichstes Date zwischen Frittenfett und Burgersoße beim Besuch einer Fast-Food-Kette.



Immerhin sind 30 Prozent der Männer und 26 Prozent der Frauen nach einem schlechten Date bereit, dem Ganzen eine zweite Chance zu geben. Etwa ein Drittel der befragten Singles gehen danach allerdings kein weiteres Mal miteinander aus.



Körperkontakt beim ersten Date - wo Singles ihre Grenzen ziehen



Knapp die Hälfte aller befragten Frauen und Männer küssen beim ersten Date, die wenigsten bereuen den Kuss im Nachhinein. Beim Thema Sex sieht es schon etwas anders aus: Für 32 Prozent der Männer und sogar 62 Prozent der Frauen ist Sex beim ersten Date sogar ein "absolutes No-Go". Männer stehen dem grundsätzlich etwas offener gegenüber als Frauen und so würden 30 Prozent der männlichen Teilnehmer nicht Nein sagen, wenn sich die Situation ergibt.



Über bildkontakte.de



Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Singlebörsen. Bildkontakte.de trägt die Auszeichnungen "Beste Dating-Website" 2012, 2013, 2014 und 2016 sowie "Beste Website" 2013, 2014 und 2016. Sie belegt 2013 und 2016 in der Partnerbörsenstudie des Deutschen Instituts für Service-Qualität den ersten Platz bei Datenschutz und Sicherheit. Über 3 Millionen Singles haben sich für die Singlebörse entschieden, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online und auf Partnersuche. Alle wichtigen Kontaktfunktionen sind für Frauen und Männer dauerhaft gratis.



OTS: bildkontakte.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56819 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56819.rss2



Pressekontakt: bildkontakte.de Laura Konz Tel.: +49(0)221 979998-446 l.konz@entrex.de www.bildkontakte.de